Поддержи своего дилера: АЕМ Холдинг участвует в конкурсе на приз зрительских симпатий

13 апреля 2021 года состоится ежегодная церемония "Награда президента 2020" ООО "Тойота Мотор" за лучший дилерский центр Toyota или Lexus. В этом году открытое голосование в номинации "Приз зрительских симпатий" проводится впервые.

Победителем станет дилерский центр, набравший наибольшее количество голосов. Проголосовать можно на сайте https://presidentaward.ru/ с 2 по 11 апреля 2021 года, выбрав нужный дилерский центр.

Результаты голосования будут объявлены во время церемонии "Награда президента 2020" 13 апреля 2021 года, а также опубликованы на сайтах toyota.ru и lexus.ru в разделе "Новости" после 14 апреля 2021 года.

Вам выбирать, какому дилерскому центру Toyota/Lexus достанется приз зрительских симпатий!

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