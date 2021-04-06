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Как комплексный подход к электроснабжению помогает бизнесу экономить миллионы рублей

, ИА "Амител"
Руководители ООО ГК "Концерн" рассказали, куда утекают ценные ресурсы предприятий
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Энергетика – это область, с которой приходится взаимодействовать всем. Однако глубоко в ней разбираются лишь единицы – "штучные" специалисты, которые имеют не только образование, но и опыт работы на профильных предприятиях. Именно такие люди работают в ООО ГК "Концерн", которое проводит энергоаудит крупного и малого бизнеса, а также занимается вопросами оптимального технологического присоединения к электрическим сетям, проектированием и строительством новых энергообъектов. Директор компании Игорь Шматов и главный инженер Максим Герасин рассказали amic.ru, почему потеря денег в сфере энергообеспечения – беда многих предприятий и как её можно победить.

– Ваша компания специализируется на энергоаудите. Расскажите, каким предприятиям и почему полезна эта услуга?

Игорь Шматов (И.Ш.): Наша компания была создана в 2016 году. Сначала мы занимались только финансовым и техническим аудитом энергообъектов и предприятий. Его основные цели – сэкономить средства заказчика, привести взаимоотношения с ресурсоснабжающими организациями в соответствие с законодательством, найти заделы для увеличения энергомощностей в будущем.

Мы разбирались в том, насколько оптимально организовано электроснабжение на предприятии. Смотрели техническое состояние сетей, анализировали расход энергии и размер оплаты, а потом давали рекомендации по оптимизации взаимоотношений с ресурсовиками.

Максим Герасин (М.Г.): Решая проблемы заказчиков, мы поняли, что гораздо эффективнее исключать ошибки проектирования схемы электроснабжения, чем бороться с его последствиями.

У нас получается снижать стоимость электроэнергии для предприятий и после аудита. Но когда удаётся зайти на этапе проектирования объекта, стоимость становится ещё более выгодной. А следовательно, возврат инвестиций, вложенных в строительство, проходит гораздо быстрее. Так мы начали заниматься проектированием и строительством объектов – за эти виды работ в нашем холдинге отвечают отдельные компании.

В одном из инвестпроектов, с которым мы работали, срок возврата инвестиций составил порядка восьми-девяти месяцев при стоимости мероприятий 14 миллионов рублей – пока это рекорд для нас. Однако в нашем портфолио нет объектов, в которых инвестиции в схему электроснабжения возвращались бы дольше двух лет. Во всём мире считается: хорошо, если деньги возвращаются в течение пяти лет. То есть обычно срок ещё больше.

– Почему проектирование системы энергоснабжения предприятий часто оказывается неэффективным?

М.Г.: Бизнес преимущественно вкладывает ресурсы в привлечение кадров по своему основному виду деятельности. Если предприятие занимается сельхозпереработкой, то особое внимание оно уделяет специалистам именно этого профиля. Инфраструктурные задачи отходят на второй план.

На энергетику начинают обращать внимание, когда собственника перестают устраивать счета за электроэнергию. Происходит это довольно часто с учётом того, что тариф для промпредприятий регулируется только рынком (для населения тарифы регулирует государство).

Средняя зарплата главных энергетиков на производстве невысокая. Компетенции у тех, кто занимает эти вакансии, в основном лишь базовые – что-то починить, подключить. Они не разбираются в тонкостях отраслевого законодательства, расчёта тарифов, взаимодействия с энергосбытовыми компаниями и так далее.

Первый опыт работы с заказчиком у нас зачастую перерастает в многолетнее сотрудничество. Потому что цифры эффективности наших проектов говорят сами за себя. 

И.Ш.: Клиенты остаются с нами надолго, потому что у многих из них большой развивающийся бизнес. Открываются новые магазины, строятся новые цеха, заводы, на которых тоже нужно грамотно организовать электроснабжение.

Те объекты, которые мы вводим в эксплуатацию, нуждаются в обслуживании. На предприятиях зачастую нет штата квалифицированных специалистов для такой работы. Поэтому бизнес заключает сервисный договор с нашей электролабораторией. К нам также обращаются, когда случаются какие-то аварии или ЧП на электросетях предприятий.

– А малый бизнес может заказать энергоаудит у вашей компании?

И.Ш.: Да, конечно. В численном выражении большая часть наших клиентов как раз и относится к малому и среднему бизнесу. У таких компаний, как правило, нет возможности тратить деньги на штатного специалиста по энергетике. Зачастую собственник предприятия объединяет в своём лице несколько ролей – он и инженер, и бухгалтер, и директор. Времени глубоко разбираться в каких-то не специфичных для бизнеса вопросах нет.

При этом иногда на объекте не хватает мощности, чтобы установить новое необходимое оборудование. Некоторые годами, помимо счетов за электроэнергию, оплачивают ещё и штрафы или неустойки – предприятия нередко нарушают закон, не понимая тонкостей законодательства. Мы помогаем решать эти задачи. 

– Сколько стоят ваши услуги?

М.Г.: Сначала мы приходим на предприятие и делаем независимый аналитический отчёт о его состоянии, находим "тонкие места" и предлагаем свои варианты решения проблем бизнеса. Этот отчёт мы отдаём заказчику бесплатно. Он может внести изменения в работу предприятия самостоятельно или обратиться к нам.

Зачастую клиенты предпочитают второй вариант, потому что, повторюсь, в штате обычно нет специалистов с нужными компетенциями. Наши услуги заказчики оплачивают исходя из того, сколько им удаётся сэкономить на электроэнергии благодаря нашей работе.

Подход к каждому клиенту индивидуальный, но если затронуть только услуги аудита, с каждых сэкономленных 100 рублей завод 30 рублей заплатит нам, а 70 рублей останется у него. Таким образом, заказчик не несёт никакой дополнительной финансовой нагрузки, если мы работаем в рамках аудита только с "бумагой" и не лезем в "железо".

Бывает, для снижения затрат на электроэнергию необходимо внести изменения в "железо" – то есть требуются вложения. Они окупаются в рамках тех сроков, о которых мы уже говорили. Но не все клиенты готовы в один момент вложить необходимую сумму в модернизацию. Те, кто на это идёт, в итоге оказываются в выигрыше.

Обычно мы работаем "под ключ": проектируем, строим, проводим пусконаладку, вводим в эксплуатацию, выстраиваем договорную конструкцию с ресурсовиками а потом можем и обслуживать. Заказчику не нужно обращаться к кому-то ещё.

Проектировщики нашей компании обладают не только академическими знаниями, они имеют практический опыт работы "в полях". Потому проектируют объекты, учитывая реальные возможности строительного монтажа и удобство дальнейшей эксплуатации. 

– Получается, что главное, над чем вы работаете – это эффективность бизнеса заказчика с точки зрения затрат на электроэнергию, верно?

И.Ш.: Да, нам важно реализовать проект так, чтобы в нём оптимально сочетались вложения, надёжность, безопасность и комфорт в эксплуатации.

М.Г.: Мы умеем находить баланс между надёжностью и капитальными затратами. Бывает, смотрим в проект заказчика и понимаем, что если вдруг этот объект остановится, то ничего критичного для бизнеса не произойдёт. То есть он по всем критериям относится к третьей категории надёжности.

При этом проектировщики заложили на надёжность этого объекта 20 млн рублей. Мы объясняем заказчику, что это чрезмерно. И предлагаем изменить проектное решение, которое снижает стоимость материалов в два раза, а стоимость работ – в полтора раза. Даже если удаётся сэкономить 7 млн рублей из 20 млн – это уже существенные деньги.

Бывают и обратные ситуации. Допустим, часовой простой линии по фасовке обходится заказчику дорого. Но надёжность у неё нулевая, останавливается она часто. Либо постоянные перебои в электроснабжении магазинов приводят к тому, что продукты портятся раньше времени.

Если посчитать потери от всего этого за год, то можно увидеть сотни миллионов рублей – существенные деньги. О надёжности таких важных звеньев бизнеса, конечно, лучше позаботиться. Эти вложения окупятся быстро и не один раз.

Факты о ГК "Концерн"

В группу компаний "Концерн" входит три предприятия.

  • ГК "Концерн" осуществляет строительно-монтажные работы, поставку энергооборудования.
  • "Партнёр" выполняет проектные работы, даёт экспертные заключения в области энергоснабжения.
  • Электротехническая лаборатория "Спектр" выполняет проектные работы, даёт экспертные заключения в области энергоснабжения.

В штате группы компаний работают порядка 30 специалистов. На период строительства крупных объектов штат расширяется до 70 человек за счёт привлечения рабочего персонала.

Среди клиентов группы компаний: "Мария-Ра", "Роса", "Гудвилл", "Межрегионэнергосервис", "Диво Алтая", "Алтайская семечка", Рубцовский завод запасных частей, Завод механических прессов, "Кучуксульфат", СГК,  фитнес-клубы "Аврора" и "Адриатика" и другие предприятия.

ГК "Концерн" работает и за пределами Алтайского края – в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале и Дальнем Востоке.

ГК "Концерн"
г. Барнаул, ул. Карагандинская, 6а, офис 25.
Тел.: 8 (3852) 699-323
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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