Гинцбург рассказал, можно ли заболеть коронавирусом после "Спутника V"

Заболеть коронавирусом после введения вакцины "Спутник V" можно в том случае, если после первого или второго укола не прошло три недели, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. Слова учёного приводит РИА Новости.

Гинцбург добавил, что в таком случае болезнь будет протекать в лёгкой форме. Если же человек заболевает на третий-пятый день после получения первого компонента вакцины, то болезнь может быть тяжелее. В том случае, если после второй вакцинации уже прошло три недели, то человек со 100%-й гарантией не заболеет ковидом в тяжёлой форме.

За последние сутки в России зарегистрировали 8646 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 4,5 млн человек, 100 тыс. пациентов скончались.