Гинцбург рассказал, можно ли заболеть коронавирусом после "Спутника V"

Заболеть коронавирусом после введения вакцины "Спутник V" можно в том случае, если после первого или второго укола не прошло три недели, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. Слова учёного приводит РИА Новости.
Гинцбург добавил, что в таком случае болезнь будет протекать в лёгкой форме. Если же человек заболевает на третий-пятый день после получения первого компонента вакцины, то болезнь может быть тяжелее. В том случае, если после второй вакцинации уже прошло три недели, то человек со 100%-й гарантией не заболеет ковидом в тяжёлой форме.
За последние сутки в России зарегистрировали 8646 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 4,5 млн человек, 100 тыс. пациентов скончались.
Комментарии
А как же это: "Президент Альберто Фернандес заразился коронавирусом после прививки «Спутник V». Это подтвердил повторный тест 4 апреля. Минздрав Аргентины отметил, что COVID после российской вакцины заболели меньше 0,2% вакцинированных. Разработчики препарата утверждают, что это крайне редкое явление, но после прививки президента Фернандес перенесет коронавирус в крайне легкой форме. Аргентина — одна из немногих стран, в которую поступило большое количество вакцины «Спутник V».
5.04.2021 17:00
- гость -
человек со 100%-й гарантией не заболеет ковидом в тяжёлой форме, а не не заболеет вообще, ни одна вакцина не дает 100% гарантии не заболеть
Знаю человека, который заболел после прививки. Болел в бессистемной форме, ничего не чувствовал. Даже, наверно, и не узнал бы, но от него заразилась ковидом жена, она не прививалась. Болезнь у нее протекла в довольно легкой форме, врачи объясняют тем, что заразилась от уже привитого, иначе бы при своих хронических болезнях протекание болезни было бы очень тяжелым.