Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко призвал заранее подготовиться к наплыву желающих поставить прививку от коронавируса, учитывая, что она становится все более популярной среди россиян. Такое мнение спикер краевого парламента высказал на оперативном совещании, где обсуждался в том числе ход прививочной кампании.

Председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев сообщил, что на утро 5 апреля вакциной "Гам-Ковид-Вак" в Алтайском крае привито более 104 тысяч человек, в том числе 34 тысячи человек получили первую прививку, 69 тысяч человек полностью привиты. Пункты вакцинации открыты в каждом муниципальном образовании края.

Председатель АКЗС попросил председателя комитета вместе с региональным Минздравом проработать организационные механизмы вакцинации. "Заместитель председателя правительства РФ сообщила, что резко выросло число россиян, которые изъявили желание вакцинироваться. Поэтому надо готовиться к наплыву желающих. Люди начинают понимать пользу прививки, и спокойный сегодня процесс может уже завтра смениться огромными очередями", – цитирует Александра Романенко сайт краевого парламента.

Спикер также отметил, что региону нужно держать на контроле и объёмы поступающей вакцины от коронавируса. "Если есть массив желающих – должно возрастать и количество препаратов, которое поступает в Алтайский край", – подчеркнул он. Он также обратился к председателю комитета по здравоохранению и науке с просьбой вести постоянный мониторинг наличия "Гам-Ковид-Вак" в регионе.