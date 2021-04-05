В Барнауле ищут победителя лотереи с выигрышем 9,4 млн рублей

В Барнауле участник лотереи "Спортлото "5 из 36" сумел отгадать правильные числа и выиграл 9 444 284 рубля, сообщили amic.ru в пресс-службе компании "Столото".

"Победитель из Барнаула пока не обратился за выигрышем, – уточнили организаторы лотереи. – Известно лишь, что он купил билет всего за 40 рублей на сайте "Столото" и отгадал числа 8, 33, 26, 27, 11 в первом поле билета и 3 – во втором".

Ранее стало известно, что в Твери несколько месяцев ищут местного жителя, который выиграл 335 млн рублей в лотерее "4 из 20", но за деньгами не явился.

Приз сохраняется 195 дней с момента выигрыша, а потом с дополнительными документами – ещё в течение трёх месяцев. Если победитель так и не обратится за деньгами, то приз уйдёт в бюджет государства.