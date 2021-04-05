Восемь россиянок задержали за обнажённую фотосессию в Дубае

Фото: Telegram-канал BAZA

В Дубае задержали четыре десятка девушек, которые участвовали в фотосессии в обнаженном виде на балконе одного из небоскрёбов. Отмечается, что восемь моделей – гражданки России. Организатор съёмки тоже россиянин.

В генконсульстве РФ РИА Новости сообщили, что соотечественники обратились за помощью, "но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьёзная". Нарушителям грозит до полугода тюрьмы и штраф около 100 тыс. рублей. Организатора же могут наказать строже: до 1,5 года тюремного заключения и штраф в размере приблизительно миллиона рублей.

В местной полиции такое поведение назвали не соответствующим ценностям и этике эмиратского общества. Материалы дела передали в прокуратуру.