Восемь россиянок задержали за обнажённую фотосессию в Дубае

Фото: Telegram-канал BAZA
В Дубае задержали четыре десятка девушек, которые участвовали в фотосессии в обнаженном виде на балконе одного из небоскрёбов. Отмечается, что восемь моделей – гражданки России. Организатор съёмки тоже россиянин.
В генконсульстве РФ РИА Новости сообщили, что соотечественники обратились за помощью, "но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьёзная". Нарушителям грозит до полугода тюрьмы и штраф около 100 тыс. рублей. Организатора же могут наказать строже: до 1,5 года тюремного заключения и штраф в размере приблизительно миллиона рублей.
В местной полиции такое поведение назвали не соответствующим ценностям и этике эмиратского общества. Материалы дела передали в прокуратуру.
Комментарии
...нафотались...
1/5 россиянки. а остальные кто?
не соответствующим ценностям и этике эмиратского общества
А у нас так наверное можно
А у нас так наверное можно
И в святых для либерастов Америке и Европе так можно.
а где можно фотки всех посмотреть и чтоб без ретуши?
Хоть где-то остались какие-то ценности и закон.
Пусть посидят, может ума наберутся.
Вот только выяснилось что россиянок там вообще нет, не будем уточнять откуда эти дамы приехали, но всем понятно.
Украинки?
А что мой замечательный комментарий удалили ? Я все верно в нем написал про данных дам
В китае в барах тоже несестры работают, а считают все что русские, они там так представляются.
Да пусть снимаются на здоровье. Но прежде чем снимать трусы лучше ознакомиться с местным уставом
Опознание преступниц видимо будут производить по задницам