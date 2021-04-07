Центр детского научного творчества "Наследники Ползунова" объявляет новый набор

Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова" объявляет набор школьников 5-9 классов на обучение в 2021-2022 году. Занятия проводятся бесплатно.

Здесь школьники глубоко изучают математику и естественные науки. Но помимо учёбы, ребят ждёт насыщенная исследовательская работа, участие в олимпиадах различного уровня и научно-технических конкурсах. Важным элементом обучения "наследников Ползунова" являются выездные олимпиады и проектные школы Фонда Андрея Мельниченко. Такая фундаментальная подготовка позволяет выпускникам центра поступать на бюджетные места в ведущие вузы страны.

Направления подготовки:

5-6 классы – пропедевтика (включает в себя изучение одновременно пяти предметов: математика, физика, химия, техническое творчество, информатика и основы алгоритмизации);

5-11 классы – робототехника (включает в себя изучение одновременно пяти предметов: математика, физика, робототехника, техническое творчество, информатика и основы алгоритмизации);

7-11 классы – математика, физика, химия, программирование.

Занятия ведут преподаватели ведущих вузов Алтайского края и школ Барнаула. Лаборатории центра оснащены современным специализированным оборудованием, что даёт возможность учителям реализовывать сложные образовательные проекты, а ученикам – достигать высоких результатов.

Обучение в центре способствует развитию у детей целостного естественно-научного мышления, логики, конструкторских и инженерных способностей, формирует системный взгляд на решение исследовательских задач и стремление двигаться по пути научных и технических открытий.

Для подачи документов необходимо до 16 апреля 16:00 пройти электронную регистрацию. О времени, месте и форме проведения вступительных испытаний сообщат дополнительно на странице центра "Наследники Ползунова".

Также набор школьников ведётся в филиалах центра в Бийске и Рубцовске. Регистрация открыта на сайтах Бийского технологического института АлтГТУ и Рубцовского индустриального института АлтГТУ.

Подробнее о деятельности центра – на сайтах aimfond.ru, altstu.ru и vk.com.