Остановку и стоянку автомобилей ограничат ещё на одном участке в Барнауле

В Барнауле на улице Кирова в районе пересечения с улицей Максима Горького ограничат стоянку и остановку автомобилей. Соответствующие дорожные знаки там появятся 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Там пояснили, что мера необходима для безопасности дорожного движения и общественного порядка. Автомобилистов призвали с пониманием отнестись к ожидаемому ограничению.

Ранее сообщалось, что в Барнауле к концу октября установят пять новых камер контроля перекрёстка. Комплексы появятся в местах концентрации ДТП и будут фиксировать факты нарушения правил дорожного движения.