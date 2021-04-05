Иван Охлобыстин: "Нам враги не нужны, у нас есть Первый канал"

Российский актёр Иван Охлобыстин обвинил телевидение в нанесении вреда "воспитанию нации" и признался в желании закрыть крупнейшие телеканалы. Соответствующее заявление артист сделал в интервью изданию Starhit.ru.

"Первый канал стесняюсь смотреть, второй – тоже. Честно говоря, закрыл бы их к чёртовой матери. Такой негатив у меня в их отношении, – заявил Охлобыстин. – Всё, что можно было вредного сделать для воспитания нации, они сделали. Нам враги не нужны, у нас есть Первый канал".

По его словам, сам он крайне редко смотрит телевидение. В частности, актер иногда включает канал ТНТ, чтобы посмотреть на себя и проверить – "не опозорился ли?".

Отметим, что это далеко не первое резкое высказывание Охлобыстина. Так, в 2019 году он назвал телеведущую Алёну Водонаеву "проституткой" за призыв "не рожать этому государству рабов", а затем извинился перед жрицами любви за такое сравнение.