Песков: Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира

Российская армия не угрожает ни одной стране мира, в том числе Украине. Тем не менее Россия всегда очень внимательно относится к собственной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о передвижении войск в Ростовской области. Его слова приводит ТАСС.

"Российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надёжной безопасности нашей страны", – заверил представитель Кремля, подчеркнув, что "это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности".

Ранее Дмитрий Песков доложил, что перемещение российских войск по РФ не должно беспокоить другие страны, поскольку это никому не угрожает. Он заметил, что по периметру рубежей страны "идёт повышенная активность вооружённых сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран" и "это всё обязывает к тому, чтобы быть начеку".