На МКС показали, что жизнь на Земле могла зародиться из космоса

Зарождение жизни на Земле может быть связано с падением метеоритов. К таким выводам пришли организаторы эксперимента на МКС, заявил замгендиректора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьёв. Об этом сообщает "Интерфакс".

Он уточнил, что речь идёт о семенах растений, личинках комара и яйцах ракообразных, которые сохранили жизнеспособность после длительного космического полёта.

"Это определённым образом может подтверждать теорию посева и очень может быть, что жизнь на Земле образовалась в результате посева метеоритами", – пояснил Соловьёв.

По его словам, полученные данные говорят о том, что если живые микроорганизмы находились на метеоритах в момент их падения, они имели шансы "оказаться на поверхности Земли".

Отметим, что теория посева подразумевает появление жизни на планете в результате падения космического тела естественного или искусственного происхождения.

Ранее астрофизики из Канадского университета Гуэлфа выдвинули гипотезу о космическом происхождении тяжёлых металлов.