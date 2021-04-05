Умер спортивный комментатор Владимир Гендлин

Спортивный комментатор, двукратный лауреат телевизионной премии ТЭФИ Владимир Гендлин скончался в возрасте 84 лет. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщают "Ведомости".

В начале марта журналист перенёс обширный инфаркт, за которым последовали две серьёзные операции. Также он переболел коронавирусом, но не заметил этого и у него развилась пневмония. 4 апреля Гендлина перевели на ИВЛ.

Владимир Гендлин родился в 1936 году в Москве. Был мастером спорта по боксу, провёл на ринге 51 бой и проиграл лишь единожды. В середине 1990-х создал программу "Большой ринг" на НТВ. С 1994 по 2016 год был главным комментатором бокса на НТВ, "НТВ-Плюс" и Первом канале. Снял документальные фильмы о Сергее Кобозеве, Сергее Артемьеве, Константине Цзю и других известных боксёрах.