Небольшой дождь и до +15. Прогноз погоды в Алтайском крае на 6 апреля

Очередной тёплый день установится в Алтайском крае во вторник, 6 апреля. При этом не обойдут регион и небольшие осадки.

По краю температура составит от +5 до +10 градусов, местами по югу – до +15 градусов. В отдельных районах будет небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, при порывах может достигать 14 метров в секунду.

В Барнауле утром ожидается небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +8 градусов. На дорогах местами сохранится гололедица. Скорость ветра может достигать 9 метров в секунду.