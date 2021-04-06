Работника барнаульской теплосетевой компании будут судить за "опасную" крышку люка

В Барнауле сотрудник теплосетевой компании предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В должностные обязанности 42-летнего обвиняемого входило обследование элементов теплосети, в том числе осмотр прилегания крышек люков к опорной поверхности корпусов тепловых камер. При надлежащем выполнении работ мастер мог обнаружить, что на улице Солнечная Поляна на одном из таких люков отсутствует выступ для опоры крышки, что не исключало её вращения в крепёжных пазах.

"Утром 7 мая 2019 года десятилетняя девочка, прогуливаясь с собакой, наступила на крышку люка и провалилась одной ногой в тепловую камеру, испытав физическую боль. Вечером этого же дня четырёхлетняя девочка, гуляя с родителями, также наступила на крышку люка. В связи с тем, что произошло её вращение, ребёнок упал на бетонный пол колодца высотой более трёх метров. При падении девочка получила различные травмы, причинившие средней тяжести вред здоровью, а также нравственные страдания", – говорится в сообщении.

Свою вину обвиняемый не признал, от дачи показаний отказался. Уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") ушло в суд.