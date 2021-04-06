"Мое имя будет оболгано". Пять пророчеств Сталина о будущем России

В самый канун войны с Финляндией Иосиф Сталин пригласил к себе в рабочий кабинет на беседу знаменитую революционерку Александру Коллонтай, дочь царского генерала, которая в это время была полномочным послом в Швеции (1930-1945 гг.). Беседа была очень доверительной и произвела на Коллонтай чрезвычайное впечатление.
"Выйдя из Кремля, я не пошла, побежала, повторяя, чтобы не забыть сказанное Сталиным. Войдя в дом… стала записывать. Была уже глубокая ночь… Неизгладимое впечатление! Я по-другому взглянула на окружающий меня мир. К этой беседе я обращалась мысленно много-много раз уже в годы войны и после неё, перечитывала, и всегда находила что-то новое", – рассказала революционерка.
Запись диалога с Иосифом Сталиным нашли в дневниках Коллонтай, которые она вела продолжительное время. Впервые эти архивные извлечения напечатал историк и биограф Коллонтай, доктор исторических наук Михаил Труш в журнале "Диалог" за 1998 год (№ 8, с. 92-94). Как выяснилось, в этой беседе советский вождь сделал сразу несколько пророческих предсказаний, которые сбылись.
О развенчивании культа личности:
"Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплёваны, прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он всё ещё рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток. И моё имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний".
О распаде СССР:
"Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. Сила СССР – в дружбе народов. Остриё борьбы будет направлено, прежде всего, на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, надо признаться, мы ещё не всё сделали. Здесь ещё большое поле работы".
О раздоре среди братских народов:
"С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций".
О конфликтах в Азии:
"В целом в будущем развитие пойдёт более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идёт к тому, что особенно возбудится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом".
О восстановлении России после разрухи:
"И всё же, как бы ни развивались события, но пройдёт время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Своё будущее они будут строить на нашем прошлом".
Комментарии
Еще можно составить рейтинг самых замалчиваемых фактов о Сталине, наверху будут эти два точно:
- ежегодное снижение цен на товары народного потребления (1947-1952)
- заявление о метрологической несостоятельности марксизма (“Экономические проблемы социализма в СССР”, 1952).
Слава великому Сталину.
Никогда не надо забывать один простой факт, никто не убил больше граждан своей страны, как этот рябое ничтожество. Писать подобные комплементарные статейки этому упырю, сродни слабоумию.
Патологический лжец и маньяк доведший собственную жену до самоубийства, от которого сбежала собственная дочь.
Обязательно знать и помнить, что Сталин человек ниспосланный свыше в тяжелейшие для Руси-России времена, когда против нас выступила Объединенная Европа (не говоря о Японии, Турции и пр.) с целью уничтожить полностью Русскую цивилизацию. Плюс внутренние враги - троцкисты, которые тоже ненавидят Русскую цивилизацию, но скрывают это под благовидными лозунгами. Сталин не просто спас Россию но и сделал её державой №1. Темпы роста советской экономики и прироста населения поражают до сих пор. А вот сверхсмертность 90х, когда страну захватили десталинизаторы, по некоторым оценкам превзошла даже военные годы.
а к Петру Первому как относишься?
а к Петру Первому как относишься?
лучше спросить, а к кому он хорошо относится?
«К власти в СССР после 1953-го пришли националисты и карьеристы-взяточники. Покрываемые из Кремля. Когда придёт время, они сбросят маски, выбросят партбилеты и будут в открытую править своими уездами как феодалы и крепостники...»
Мао Цзэдун, «Новый Китай», Пекин, 1964, N 12.
сталинизм возвращается, поэтому и пишут, радуйтесь, совки, пока за вами не пришли
К ЕБН абориген хорошо относится, у него были прекрасные отношения с США. И все, больше в истории нашей страны пропиндосов у власти не было. Это был первый и, возможно, последний раз. Посмотрим
а к Петру Первому как относишься?
лучше спросить, а к кому он хорошо относится?
это по аватарке видно
АБОРИГЕН Цифры не привел, 100500 мильенов убитых лично тов. Сталиным. НЕ дорабатываешь. Зарплату срежу..
сталинизм возвращается, поэтому и пишут, радуйтесь, совки, пока за вами не пришли
Да уж скорее бы. Тебя и таких как ты хоть к ногтю прижмут
6.04.2021 09:43
АБОРИГЕН
Никогда не надо забывать один простой факт, никто не убил больше граждан своей страны,
Обманывать не хорошо, абориген. Вам родителя в детстве рассказать об этом видно забыли.
Я очень уважаю этого сильного человека, Сталина. ОН для народа очень много сделал.
Бездельники и клеветники, де билы зарабатывающие на демонстрации своего де билизма в соцсетях, ярые противники совка. А ведь если бы не Сталин, не было бы ни победы, ни страны, ни космоса. Да и России уже бы не было.
Репарацию Грузии за него
6.04.2021 11:36
- гость -
Репарацию Грузии за него
Грузия от него отреклась. Так что плевок им в вино
6.04.2021 11:35
- гость -
Если бы не было сухорукого упыря, не было бы никакой войны, в том виде в котором она произошла.
Бездарная и внешняя и внутренняя политика Сталина привела к катастрофе 41 года. Полностью себя дискредитировав и потеряв авторитет на международной арене, Сталин превратил Россию в страну-изгоя, в изолят. Никто толком не понимал что происходит в стране и какие беззакония большевики творят с людьми. Весь цивилизованный мир довольствовался только официальной пропагандой совка и зловещими слухами о реальном положении дел. Слухи были столь чудовищны что в них никто не мог поверить. Когда Солоневич сбежал из лагеря и рассказал о том что в России происходит на самом деле, европейские леваки на него чуть ли не с кулаками кидались из-за того что он посмел критиковать эту людоедскую красную утопию.
Единственное с кем красным социалистам удалось найти общий язык это такими же упырями коричневыми социалистами. Что произошло дальше, все учились в школе и наверное помнят.
Современным поклонникам красных упырей надо всегда помнить и не забывать, вы первые пойдёте на утилизацию.
АБОРИГЕН 12-07 - это уже статья за реабилитацию нацизма и клевету на историю ВОВ.
Да ну нахрен, если социалисты придут к власти, они утилизирует либерастов и пропиндосов
6.04.2021 12:18
- гость -
А дружба Путина с европейскими националистами чем является? А нищие ветераны победившие этот нацизм, реабилитацией чего являются?
Современным поклонникам красных упырей надо всегда помнить и не забывать, вы первые пойдёте на утилизацию.
Аборигейка, проспись, умойся, побрейся, надень чистое белье и на лбу зеленкой точку нарисуй.
Аборигена не берут по статьям за реабилитацию нацизма и клевету на историю ВОВ, потому что он скорее всего фэсбэшный провокатор. Иначе уже бы сидел. Ну или у нас демократия и фэсбэ не трогает никого за реабилитацию нацизма и клевету на историю ВОВ. Я понял, что в Барнауле они реально работают, после новости о задержании украинского подрывника. Абориген взрывать ничего пока не планирует, а языком у нас болтать, судя по всему, можно
6.04.2021 12:22
АБОРИГЕН
Только сам ветеран может считать или не считать себя нищим, иначе он может оскорбится на нищего, а сейчас за оскорбление ветерана 5 лет тюрьмы. Есть европейские националисты, которые борятся за национальный суверенитет, против колониальной политики империализма, а есть нацисты, которые дискриминируют другие национальности по национальному признаку
6.04.2021 12:18
- гость -
Никакой клеветы и уж тем более реабилитации тут нет. И нацисты и большевики совершили чудовищные преступления против человечества. Об этом нужно всегда помнить и не забывать.
Примите уже собственную историю и смиритесь с ней. Как это сделали немцы выплачивая репарации или американцы выплачивая компенсации остаткам индейского населения.
6.04.2021 12:38
гость
Не крути хвостом, всё намного проще.
6.04.2021 12:48
АБОРИГЕН, так и мерикане с европейцами совершали и совершают чудовищные преступления против человечества, а ты за них топишь.И что с вами западенцами делать?
Похоже АБОРИГЕН слегка заочковал. Если не сотрудник органов, то нужно готовиться к ответу.
6.04.2021 12:55
- гость -
Похоже ты дурачок, очкующий ты наш. Таких тут полки и дивизии.
6.04.2021 12:55
- гость -
Голову вылечи. Часть вопросов тогда исчезнет
Да я согласен что всё намного проще. Абориген просто недообразованный, поэтому не может различить национализм от нацизма и фашизма, большевиков от троцкистов, патриотов от псевдопатриотов и т.д. И это беда не только его. Но зато ему очень хорошо зашли либеральные шаблоны, формированием которых занялся еще в 80х предатель коммунист Яковлев, прямо легли на подкорку. А почему они легли органично? А потому что мировоззрение подходящее, зерна попали в благодатную почву.
Как не крути, Сталин - фигура исторического масштаба, и после него ни кто (включая сегодняшнего президента) пока не дотягивает до его уровня. Он мыслил "формационно", общество менялось не эволюционными, а революционными скачками.
Абориген, ты на основании каких фактов и документов строчишь тут всякую дурь о Сталине?
Доказано неоднократно, что у тебя всего одна извилина, которая соединена с прямой кишкой и выдает одно коричневое вещество. Другого просто ты не в силах произвести, как бы не старался.
Поэтому и отношение к твоим экскрементам на страницах амика соответствующее: воняют жуть...
Сталин не просто выиграл войну. Он объединил все славянские народы в союз, объединение где сохранили культуру и традиции, где люди жили как братские народы. Но деньги , награбленные западом не дали покоя сначала властям восточно- славян, потом властям россиян.
Сечас в погоне за бабками все наши бывшие республики теряют свое главное богатство- людей.
Повторюсь ещё раз:
К 17 году запад влил в Россию кучу бабла с одной целью, зная что отдавать будет не чем, ибо вкладывали они не в фундаментальные вещи а в потребительские, то за долги они уже мечтали как разберут Россию по частям. Выделяя деньги на революцию запад думал ускорить процесс разграбления или даже увеличить свои паи. Но большевики придя к власти сразу в январе 18 года издают декрет об отказе выплат по всем внешним долгам и даже внутренним превышающим 10 тысяч рублей. Тогда то и становится ясно что ВОВ не избежать!!!
Было два варианта: либо раздавать Россию за долги (что сейчас с 90-х делают либералы).
Либо воевать за свою страну!
Люди не знающие этого - не образованы.
Те кто не может сопоставить эти исторические факты - дураки.
Те кто умышленно говорящие что это не так - враги.
Кто вы?
АБОРИГЕН
Примите уже собственную историю и смиритесь с ней.
в каком варианте:
в полсе ХХ-ти съездовском
в перестроечном
в антисоветским нынешнем
или...
6.04.2021 13:05
М
Не надо заниматься словесной эквилибристикой. Нацизм, национализм фашизм, не важно, это всё течения ультраправого толка, недообразованный ты наш. Мало того европейские лидеры ультраправых партий откровенно одобряют политику нацистов времен третьего рейха.
У меня как гражданина страны возникает вопрос. А что это за конфетно-букетный период между различными Ли Пенами, Вилдерсами, Кнайселями и путинской властью? Их объединяет одно, все они евроскептики и хотят окуклиться, изолироваться. Сделав это они ослабят Евросоюз. Но тогда возникает следующий вопрос. А за каким это всё чёртом? Получается что деструктивная путинская власть во всю поддерживает такие же деструктивные силы в Европе. Т.е. это новый стандарт жизнеустройства? Спасибо, даром не надо.
Беда тут только одна, значительная доля населения РФ поддерживает это, в силу своей недообразованности.
Кто читал Сталина И пишущих о нем, те говорят ,что кроме Сталина не кому изгнать масонов из рф. Оказывается таких как Чубайс ,С Кириенко ,Ельцин Б ,давно надо выслать в пустыню, чтобы не баламутили народы РФ. А им козлам бо льшие памятники ставят,почет и уважение. Почему????
О невинно убиенных миллионах:
Ищите: Земсков. Справка о сталинских репрессиях
6.04.2021 13:57
- гость -
О невинно убиенных миллионах:
Ищите: Земсков. Справка о сталинских репрессиях
плавали-знаем: "Число осуждённых за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления (4 060 306 за 1921—1953 гг.) впервые было обнародовано в 1990 году в одной из статей члена Политбюро ЦК КПСС А.Н.Яковлева в газете «Известия»"
Буржуазия всё превращает в товар, а, следовательно, также и историю. В силу самой ее природы, в силу условий ее существования ей свойственно фальсифицировать всякий товар: фальсифицировала она также и историю. Ведь лучше всего оплачивается то историческое сочинение, в котором фальсификация истории наиболее соответствует интересам буржуазии.
Фридрих Энгельс. Из фрагментов к работе “История Ирландии”.
К. Маркс, Ф. Энгельс. Собрание сочинений, т. 16, с. 524.
до яковлева еще и никитка-троцкист на ниве антисталинизма прикрываясь марксистско-ленинской риторикой потрудился:
"...нам предстоит провести большую работу над тем, чтобы с позиций марксизма-ленинизма критически рассмотреть и поправить получившие широкое хождение ошибочные взгляды, связанные с культом личности, в области исторической, философской, экономической и других наук, а также в области литературы и искусства. В частности, необходимо в ближайшее время провести работу по созданию полноценного, составленного с научной объективностью марксистского учебника по истории нашей партии, учебников по истории советского общества, книг по истории гражданской войны и Великой Отечественной войны..."
Не понял?
Аборигеша имеет отношение к Амител? Почему это его комментарии вклиниваются туда где их пять минут назад не было?
Много лет наблюдаю идиотов. У нас это нетрудно, идиоты повсюду. Особенно интересно наблюдать за ними при вдумчивом изучении истории через телевизор.
В исторический науке, как положено, наблюдается серьёзный прогресс. Изыскиваются новые способы и средства, разрабатываются и применяются свежие методики, ведутся архивные изыскания и раскопки. Кропотливо трудятся сотни тысяч специалистов, выдвигают гипотезы, ожесточённо дискутируют и спорят, пытаясь докопаться до истины.
А параллельно трудятся совсем другие специалисты "от истории", которых никакая истина не интересует в принципе. Они работают в другой области – в области оболванивания. Оболванивание – важнейший аспект современности. Средства, выделяемые на оболванивание, превосходят затраты на науку вообще, не только на историю.
Как оболванивают не сильно умных сограждан? Просто и без затей. Берётся некая историческая эпоха, например – советская. Далее из богатейшего множества событий сугубо тенденциозно отбираются события определённого толка. Например, про жуткие репрессии. Готовится подборка фактов, а следом — верная трактовка этих самых фактов. Без трактовки оглашать факты смысла нет. А уж как оттрактовать — дело привычное. Мастера данного жанра широко известны: Солженицын, Познер, Сванидзе, Резун и прочие. Далее из подборки стряпается книжонка или телепередача, о которых сообщается, что вот это и есть образ той самой эпохи.
Тут ведь что интересно? Количество событий того времени – безбрежный океан. Социальные преобразования носили планетарный характер. Горячо любимые репрессии составляют в этих процессах ничтожный процент. Но под умелым руководством специально обученных граждан формируется общественное мнение: эпоха была преступной! И далее будем мусолить годами и десятилетиями, чисто большевики со сказками о проклятом царизме. То есть каждый факт — он факт. А всё вместе — ложь.
Сколько угодно можно приводить в пример другие эпохи и другие страны, количество злодейств в которых было значительно выше. Нет, это не про то, эти эпохи преступными не были. А про некоторые другие страны мы даже и говорить не будем. Наш метод – напрочь замалчивать одно и яростно выпячивать другое.
Берём, к примеру, Великую Отечественную войну. Задаём идиоту вопрос: кто победил в войне? Идиот без промедления ответит: народ! Так ему рассказал Сванидзе в псевдоисторической передаче – с фотками Гитлера и цитатами из книг Радзинского. Идиоту невдомёк, что победило в той войне советское государство, устроенное определённым образом, коммунистическое руководство страны и лично Сталин – под руководством которого отважно сражался советский народ. Идиоту очевидно, что всё было наоборот: Сталин только вредил и мешал, а победили строго вопреки ему. Зачем идиоту факты? Идиоту факты ни к чему, идиоту эмоций погуще надо.
Подготовился ли Сталин к войне? Конечно, нет! — радостно кричит идиот. Индустриализация проводилась не для того, чтобы обороняться от рехнувшейся на фашизме и национализме Европы. Индустриализация была нужна для того, чтобы провести репрессии и уничтожить интеллигенцию! Да и вообще Сталин к войне не только не подготовился, он ещё и всех военных расстрелял! Плюс ему разведчик Рихард Зорге, работавший на СССР и Германию одновременно, про войну заранее рассказал! Я читал у Радзинского! Вопрос закрыт.
Предатель Резун услужливо сообщает идиоту несколько другие факты: Сталин не просто подготовился к войне, он подготовился отлично. Конечно! — радостно кричит идиот. Мы так и знали! Именно поэтому сраная совковая армия бежала до Москвы! Что вы, говорит, Резун, Сталин хотел напасть на Европу. Точно! — кричит идиот. Мы так и знали! Неудивительно, что бежали до Москвы!
Страной правило быдло и хамло! — кричит идиот. Идиоту невдомёк, что это быдло и хамьё — его дедушки и бабушки, папы и мамы. Это его родственников вынули из жопы и дали образование. Это его быдловатые предки построили институты, заводы и фабрики, в которых он, потомственное быдло, бесплатно учился.
Невдомёк идиоту, почему первую мировую войну динамично развивавшаяся Россия под руководством царя-батюшки просрала. Точно так же идиоту невдомёк, почему вторую мировую войну под руководством Сталина — выиграла. В голову насрано так богато, что объяснять смысла нет.
Какое идиоту дело до того, что идёт широкомасштабная фальсификация истории? Никакого дела нет. А государство – что? А ничего. Всё нормально, всё идёт по плану. Что идиоты, что государство начинают переживать только тогда, когда на Украине или в Прибалтике вдруг "выясняется", что русские свиньи испокон веков только гадили и ломали. Как же так?! — начинает визжать идиот. Да ведь это мы победили Германию! Это мы вас освободили от нацизма! Это не вы, идиоты. Это СССР. СССР, известно под чьим руководством.
Идиоты страшно переживают, когда в бывших республиках СССР "говорят неправду о России". Тут сразу надо поднять вой, особенно — на телевидении. А когда по тем же самым телеканалам срут сами себе на голову — всё нормально. Так и надо. Идиотам не нужна реальная история, в которой граждане СССР построили сверхдержаву и победили в самой страшной войне человечества. Идиотам нужен комплекс вины перед всеми на свете. Так идиотами проще управлять.
Когда-то давно определил для себя, что наступление демократии можно начать отсчитывать с момента появления карикатур на товарища Ленина. Карикатуры на Ленина появились, и демократия, соответственно, наступила. Немного на неё поглядев, определил для себя, что отрезвление и вразумление наступит тогда, когда поставят памятник товарищу Сталину.
У либераста аборига одна извилина.И та на жопе.
Гоблин, все хорошо, все правильно.
Но учись выделять из множества слов именно те которые передают суть
авантюрная внешняя политика Сталина, с подписанием мирного договора с Гитлером привела к смерти 26 млн. граждан нашей страны. Это даже больше чем у страны проигравшей. Отношение других стран может и не позитивное к нам было, но такую катастрофу допустил Сталин.
6.04.2021 14:36
ГОБЛИН
Никакого анализа я у вас не увидел. просто повторение пропаганду в стиле: "мы молодцы. а другие идиоты. а если есть другое мнение. то оно идиотское. потому что только мы правы."
То что вы говорите это не история. это набор лозунгов советских времен.