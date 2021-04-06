Среда, 7 Апрель, 02:07

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,38
€ 90,18
5°


4597868 +8328
Обь
29см +11

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Стеллы Штань Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

"Мое имя будет оболгано". Пять пророчеств Сталина о будущем России

, ИА "Амител"
Секретарь ЦК ВКП(б) предсказал распад СССР и восстановление страны после разрухи
Иосиф Сталин / Фото: youtube.com

Иосиф Сталин / Фото: youtube.com

В самый канун войны с Финляндией Иосиф Сталин пригласил к себе в рабочий кабинет на беседу знаменитую революционерку Александру Коллонтай, дочь царского генерала, которая в это время была полномочным послом в Швеции (1930-1945 гг.). Беседа была очень доверительной и произвела на Коллонтай чрезвычайное впечатление.

"Выйдя из Кремля, я не пошла, побежала, повторяя, чтобы не забыть сказанное Сталиным. Войдя в дом… стала записывать. Была уже глубокая ночь… Неизгладимое впечатление! Я по-другому взглянула на окружающий меня мир. К этой беседе я обращалась мысленно много-много раз уже в годы войны и после неё, перечитывала, и всегда находила что-то новое", – рассказала революционерка.

Запись диалога с Иосифом Сталиным нашли в дневниках Коллонтай, которые она вела продолжительное время. Впервые эти архивные извлечения напечатал историк и биограф Коллонтай, доктор исторических наук Михаил Труш в журнале "Диалог" за 1998 год (№ 8, с. 92-94). Как выяснилось, в этой беседе советский вождь сделал сразу несколько пророческих предсказаний, которые сбылись.

О развенчивании культа личности:

"Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплёваны, прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он всё ещё рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток. И моё имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний".

О распаде СССР:

"Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. Сила СССР – в дружбе народов. Остриё борьбы будет направлено, прежде всего, на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, надо признаться, мы ещё не всё сделали. Здесь ещё большое поле работы".

О раздоре среди братских народов:

"С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций".

О конфликтах в Азии:

"В целом в будущем развитие пойдёт более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идёт к тому, что особенно возбудится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом".

О восстановлении России после разрухи:

"И всё же, как бы ни развивались события, но пройдёт время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Своё будущее они будут строить на нашем прошлом".

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.04.2021 09:06
М

Еще можно составить рейтинг самых замалчиваемых фактов о Сталине, наверху будут эти два точно:
- ежегодное снижение цен на товары народного потребления (1947-1952)
- заявление о метрологической несостоятельности марксизма (“Экономические проблемы социализма в СССР”, 1952).

6.04.2021 09:16
- гость -

Слава великому Сталину.

6.04.2021 09:43
АБОРИГЕН

Никогда не надо забывать один простой факт, никто не убил больше граждан своей страны, как этот рябое ничтожество. Писать подобные комплементарные статейки этому упырю, сродни слабоумию.
Патологический лжец и маньяк доведший собственную жену до самоубийства, от которого сбежала собственная дочь.

6.04.2021 10:01
М

Обязательно знать и помнить, что Сталин человек ниспосланный свыше в тяжелейшие для Руси-России времена, когда против нас выступила Объединенная Европа (не говоря о Японии, Турции и пр.) с целью уничтожить полностью Русскую цивилизацию. Плюс внутренние враги - троцкисты, которые тоже ненавидят Русскую цивилизацию, но скрывают это под благовидными лозунгами. Сталин не просто спас Россию но и сделал её державой №1. Темпы роста советской экономики и прироста населения поражают до сих пор. А вот сверхсмертность 90х, когда страну захватили десталинизаторы, по некоторым оценкам превзошла даже военные годы.

6.04.2021 10:38
Аборигену

а к Петру Первому как относишься?

6.04.2021 10:41
- гость -

а к Петру Первому как относишься?

лучше спросить, а к кому он хорошо относится?

6.04.2021 10:46
- гость -

«К власти в СССР после 1953-го пришли националисты и карьеристы-взяточники. Покрываемые из Кремля. Когда придёт время, они сбросят маски, выбросят партбилеты и будут в открытую править своими уездами как феодалы и крепостники...»
Мао Цзэдун, «Новый Китай», Пекин, 1964, N 12.

6.04.2021 10:46
гость

сталинизм возвращается, поэтому и пишут, радуйтесь, совки, пока за вами не пришли

6.04.2021 10:49
гость

К ЕБН абориген хорошо относится, у него были прекрасные отношения с США. И все, больше в истории нашей страны пропиндосов у власти не было. Это был первый и, возможно, последний раз. Посмотрим

6.04.2021 10:52
- гость -

а к Петру Первому как относишься?

лучше спросить, а к кому он хорошо относится?

это по аватарке видно

6.04.2021 10:56
Начальник

АБОРИГЕН Цифры не привел, 100500 мильенов убитых лично тов. Сталиным. НЕ дорабатываешь. Зарплату срежу..

6.04.2021 11:26
- гость -

сталинизм возвращается, поэтому и пишут, радуйтесь, совки, пока за вами не пришли

Да уж скорее бы. Тебя и таких как ты хоть к ногтю прижмут

6.04.2021 11:31
- гость -

6.04.2021 09:43
АБОРИГЕН
Никогда не надо забывать один простой факт, никто не убил больше граждан своей страны,

Обманывать не хорошо, абориген. Вам родителя в детстве рассказать об этом видно забыли.

6.04.2021 11:32
- гость -

Я очень уважаю этого сильного человека, Сталина. ОН для народа очень много сделал.

6.04.2021 11:35
- гость -

Бездельники и клеветники, де билы зарабатывающие на демонстрации своего де билизма в соцсетях, ярые противники совка. А ведь если бы не Сталин, не было бы ни победы, ни страны, ни космоса. Да и России уже бы не было.

6.04.2021 11:36
- гость -

Репарацию Грузии за него

6.04.2021 11:45
- гость -

6.04.2021 11:36
- гость -
Репарацию Грузии за него

Грузия от него отреклась. Так что плевок им в вино

6.04.2021 12:07
АБОРИГЕН

6.04.2021 11:35
- гость -
Если бы не было сухорукого упыря, не было бы никакой войны, в том виде в котором она произошла.
Бездарная и внешняя и внутренняя политика Сталина привела к катастрофе 41 года. Полностью себя дискредитировав и потеряв авторитет на международной арене, Сталин превратил Россию в страну-изгоя, в изолят. Никто толком не понимал что происходит в стране и какие беззакония большевики творят с людьми. Весь цивилизованный мир довольствовался только официальной пропагандой совка и зловещими слухами о реальном положении дел. Слухи были столь чудовищны что в них никто не мог поверить. Когда Солоневич сбежал из лагеря и рассказал о том что в России происходит на самом деле, европейские леваки на него чуть ли не с кулаками кидались из-за того что он посмел критиковать эту людоедскую красную утопию.
Единственное с кем красным социалистам удалось найти общий язык это такими же упырями коричневыми социалистами. Что произошло дальше, все учились в школе и наверное помнят.
Современным поклонникам красных упырей надо всегда помнить и не забывать, вы первые пойдёте на утилизацию.

6.04.2021 12:18
- гость -

АБОРИГЕН 12-07 - это уже статья за реабилитацию нацизма и клевету на историю ВОВ.

6.04.2021 12:22
гость

Да ну нахрен, если социалисты придут к власти, они утилизирует либерастов и пропиндосов

6.04.2021 12:22
АБОРИГЕН

6.04.2021 12:18
- гость -
А дружба Путина с европейскими националистами чем является? А нищие ветераны победившие этот нацизм, реабилитацией чего являются?

6.04.2021 12:24
- гость -

Современным поклонникам красных упырей надо всегда помнить и не забывать, вы первые пойдёте на утилизацию.

Аборигейка, проспись, умойся, побрейся, надень чистое белье и на лбу зеленкой точку нарисуй.

6.04.2021 12:27
гость

Аборигена не берут по статьям за реабилитацию нацизма и клевету на историю ВОВ, потому что он скорее всего фэсбэшный провокатор. Иначе уже бы сидел. Ну или у нас демократия и фэсбэ не трогает никого за реабилитацию нацизма и клевету на историю ВОВ. Я понял, что в Барнауле они реально работают, после новости о задержании украинского подрывника. Абориген взрывать ничего пока не планирует, а языком у нас болтать, судя по всему, можно

6.04.2021 12:38
гость

6.04.2021 12:22
АБОРИГЕН

Только сам ветеран может считать или не считать себя нищим, иначе он может оскорбится на нищего, а сейчас за оскорбление ветерана 5 лет тюрьмы. Есть европейские националисты, которые борятся за национальный суверенитет, против колониальной политики империализма, а есть нацисты, которые дискриминируют другие национальности по национальному признаку

6.04.2021 12:48
АБОРИГЕН

6.04.2021 12:18
- гость -
Никакой клеветы и уж тем более реабилитации тут нет. И нацисты и большевики совершили чудовищные преступления против человечества. Об этом нужно всегда помнить и не забывать.
Примите уже собственную историю и смиритесь с ней. Как это сделали немцы выплачивая репарации или американцы выплачивая компенсации остаткам индейского населения.

6.04.2021 12:49
АБОРИГЕН

6.04.2021 12:38
гость
Не крути хвостом, всё намного проще.

6.04.2021 12:55
- гость -

6.04.2021 12:48
АБОРИГЕН, так и мерикане с европейцами совершали и совершают чудовищные преступления против человечества, а ты за них топишь.И что с вами западенцами делать?

6.04.2021 12:55
- гость -

Похоже АБОРИГЕН слегка заочковал. Если не сотрудник органов, то нужно готовиться к ответу.

6.04.2021 13:01
АБОРИГЕН

6.04.2021 12:55
- гость -
Похоже ты дурачок, очкующий ты наш. Таких тут полки и дивизии.

6.04.2021 12:55
- гость -
Голову вылечи. Часть вопросов тогда исчезнет

6.04.2021 13:05
М

Да я согласен что всё намного проще. Абориген просто недообразованный, поэтому не может различить национализм от нацизма и фашизма, большевиков от троцкистов, патриотов от псевдопатриотов и т.д. И это беда не только его. Но зато ему очень хорошо зашли либеральные шаблоны, формированием которых занялся еще в 80х предатель коммунист Яковлев, прямо легли на подкорку. А почему они легли органично? А потому что мировоззрение подходящее, зерна попали в благодатную почву.

6.04.2021 13:08
гость

Как не крути, Сталин - фигура исторического масштаба, и после него ни кто (включая сегодняшнего президента) пока не дотягивает до его уровня. Он мыслил "формационно", общество менялось не эволюционными, а революционными скачками.

6.04.2021 13:46
ЭЛЕКТОРАТ

Абориген, ты на основании каких фактов и документов строчишь тут всякую дурь о Сталине?
Доказано неоднократно, что у тебя всего одна извилина, которая соединена с прямой кишкой и выдает одно коричневое вещество. Другого просто ты не в силах произвести, как бы не старался.
Поэтому и отношение к твоим экскрементам на страницах амика соответствующее: воняют жуть...

6.04.2021 13:47
- гость -

Сталин не просто выиграл войну. Он объединил все славянские народы в союз, объединение где сохранили культуру и традиции, где люди жили как братские народы. Но деньги , награбленные западом не дали покоя сначала властям восточно- славян, потом властям россиян.
Сечас в погоне за бабками все наши бывшие республики теряют свое главное богатство- людей.

6.04.2021 13:49
- гость -

Повторюсь ещё раз:
К 17 году запад влил в Россию кучу бабла с одной целью, зная что отдавать будет не чем, ибо вкладывали они не в фундаментальные вещи а в потребительские, то за долги они уже мечтали как разберут Россию по частям. Выделяя деньги на революцию запад думал ускорить процесс разграбления или даже увеличить свои паи. Но большевики придя к власти сразу в январе 18 года издают декрет об отказе выплат по всем внешним долгам и даже внутренним превышающим 10 тысяч рублей. Тогда то и становится ясно что ВОВ не избежать!!!
Было два варианта: либо раздавать Россию за долги (что сейчас с 90-х делают либералы).
Либо воевать за свою страну!
Люди не знающие этого - не образованы.
Те кто не может сопоставить эти исторические факты - дураки.
Те кто умышленно говорящие что это не так - враги.
Кто вы?

6.04.2021 13:50
- гость -

АБОРИГЕН
Примите уже собственную историю и смиритесь с ней.

в каком варианте:
в полсе ХХ-ти съездовском
в перестроечном
в антисоветским нынешнем
или...

6.04.2021 13:52
АБОРИГЕН

6.04.2021 13:05
М
Не надо заниматься словесной эквилибристикой. Нацизм, национализм фашизм, не важно, это всё течения ультраправого толка, недообразованный ты наш. Мало того европейские лидеры ультраправых партий откровенно одобряют политику нацистов времен третьего рейха.
У меня как гражданина страны возникает вопрос. А что это за конфетно-букетный период между различными Ли Пенами, Вилдерсами, Кнайселями и путинской властью? Их объединяет одно, все они евроскептики и хотят окуклиться, изолироваться. Сделав это они ослабят Евросоюз. Но тогда возникает следующий вопрос. А за каким это всё чёртом? Получается что деструктивная путинская власть во всю поддерживает такие же деструктивные силы в Европе. Т.е. это новый стандарт жизнеустройства? Спасибо, даром не надо.
Беда тут только одна, значительная доля населения РФ поддерживает это, в силу своей недообразованности.

6.04.2021 13:52
Львов В

Кто читал Сталина И пишущих о нем, те говорят ,что кроме Сталина не кому изгнать масонов из рф. Оказывается таких как Чубайс ,С Кириенко ,Ельцин Б ,давно надо выслать в пустыню, чтобы не баламутили народы РФ. А им козлам бо льшие памятники ставят,почет и уважение. Почему????

6.04.2021 13:57
- гость -

О невинно убиенных миллионах:
Ищите: Земсков. Справка о сталинских репрессиях

6.04.2021 14:08
- гость -

6.04.2021 13:57
- гость -
О невинно убиенных миллионах:
Ищите: Земсков. Справка о сталинских репрессиях

плавали-знаем: "Число осуждённых за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления (4 060 306 за 1921—1953 гг.) впервые было обнародовано в 1990 году в одной из статей члена Политбюро ЦК КПСС А.Н.Яковлева в газете «Известия»"

6.04.2021 14:17
ЭЛЕКТОРАТ

Буржуазия всё превращает в товар, а, следовательно, также и историю. В силу самой ее природы, в силу условий ее существования ей свойственно фальсифицировать всякий товар: фальсифицировала она также и историю. Ведь лучше всего оплачивается то историческое сочинение, в котором фальсификация истории наиболее соответствует интересам буржуазии.

Фридрих Энгельс. Из фрагментов к работе “История Ирландии”.
К. Маркс, Ф. Энгельс. Собрание сочинений, т. 16, с. 524.

6.04.2021 14:18
- гость -

до яковлева еще и никитка-троцкист на ниве антисталинизма прикрываясь марксистско-ленинской риторикой потрудился:

"...нам предстоит провести большую работу над тем, чтобы с позиций марксизма-ленинизма критически рассмотреть и поправить получившие широкое хождение ошибочные взгляды, связанные с культом личности, в области исторической, философской, экономической и других наук, а также в области литературы и искусства. В частности, необходимо в ближайшее время провести работу по созданию полноценного, составленного с научной объективностью марксистского учебника по истории нашей партии, учебников по истории советского общества, книг по истории гражданской войны и Великой Отечественной войны..."

6.04.2021 14:19
- гость -

Не понял?
Аборигеша имеет отношение к Амител? Почему это его комментарии вклиниваются туда где их пять минут назад не было?

6.04.2021 14:24
ГОБЛИН

Много лет наблюдаю идиотов. У нас это нетрудно, идиоты повсюду. Особенно интересно наблюдать за ними при вдумчивом изучении истории через телевизор.

В исторический науке, как положено, наблюдается серьёзный прогресс. Изыскиваются новые способы и средства, разрабатываются и применяются свежие методики, ведутся архивные изыскания и раскопки. Кропотливо трудятся сотни тысяч специалистов, выдвигают гипотезы, ожесточённо дискутируют и спорят, пытаясь докопаться до истины.

А параллельно трудятся совсем другие специалисты "от истории", которых никакая истина не интересует в принципе. Они работают в другой области – в области оболванивания. Оболванивание – важнейший аспект современности. Средства, выделяемые на оболванивание, превосходят затраты на науку вообще, не только на историю.

Как оболванивают не сильно умных сограждан? Просто и без затей. Берётся некая историческая эпоха, например – советская. Далее из богатейшего множества событий сугубо тенденциозно отбираются события определённого толка. Например, про жуткие репрессии. Готовится подборка фактов, а следом — верная трактовка этих самых фактов. Без трактовки оглашать факты смысла нет. А уж как оттрактовать — дело привычное. Мастера данного жанра широко известны: Солженицын, Познер, Сванидзе, Резун и прочие. Далее из подборки стряпается книжонка или телепередача, о которых сообщается, что вот это и есть образ той самой эпохи.

6.04.2021 14:28
ГОБЛИН

Тут ведь что интересно? Количество событий того времени – безбрежный океан. Социальные преобразования носили планетарный характер. Горячо любимые репрессии составляют в этих процессах ничтожный процент. Но под умелым руководством специально обученных граждан формируется общественное мнение: эпоха была преступной! И далее будем мусолить годами и десятилетиями, чисто большевики со сказками о проклятом царизме. То есть каждый факт — он факт. А всё вместе — ложь.

Сколько угодно можно приводить в пример другие эпохи и другие страны, количество злодейств в которых было значительно выше. Нет, это не про то, эти эпохи преступными не были. А про некоторые другие страны мы даже и говорить не будем. Наш метод – напрочь замалчивать одно и яростно выпячивать другое.

Берём, к примеру, Великую Отечественную войну. Задаём идиоту вопрос: кто победил в войне? Идиот без промедления ответит: народ! Так ему рассказал Сванидзе в псевдоисторической передаче – с фотками Гитлера и цитатами из книг Радзинского. Идиоту невдомёк, что победило в той войне советское государство, устроенное определённым образом, коммунистическое руководство страны и лично Сталин – под руководством которого отважно сражался советский народ. Идиоту очевидно, что всё было наоборот: Сталин только вредил и мешал, а победили строго вопреки ему. Зачем идиоту факты? Идиоту факты ни к чему, идиоту эмоций погуще надо.

6.04.2021 14:33
ГОБЛИН

Подготовился ли Сталин к войне? Конечно, нет! — радостно кричит идиот. Индустриализация проводилась не для того, чтобы обороняться от рехнувшейся на фашизме и национализме Европы. Индустриализация была нужна для того, чтобы провести репрессии и уничтожить интеллигенцию! Да и вообще Сталин к войне не только не подготовился, он ещё и всех военных расстрелял! Плюс ему разведчик Рихард Зорге, работавший на СССР и Германию одновременно, про войну заранее рассказал! Я читал у Радзинского! Вопрос закрыт.

Предатель Резун услужливо сообщает идиоту несколько другие факты: Сталин не просто подготовился к войне, он подготовился отлично. Конечно! — радостно кричит идиот. Мы так и знали! Именно поэтому сраная совковая армия бежала до Москвы! Что вы, говорит, Резун, Сталин хотел напасть на Европу. Точно! — кричит идиот. Мы так и знали! Неудивительно, что бежали до Москвы!

Страной правило быдло и хамло! — кричит идиот. Идиоту невдомёк, что это быдло и хамьё — его дедушки и бабушки, папы и мамы. Это его родственников вынули из жопы и дали образование. Это его быдловатые предки построили институты, заводы и фабрики, в которых он, потомственное быдло, бесплатно учился.

Невдомёк идиоту, почему первую мировую войну динамично развивавшаяся Россия под руководством царя-батюшки просрала. Точно так же идиоту невдомёк, почему вторую мировую войну под руководством Сталина — выиграла. В голову насрано так богато, что объяснять смысла нет.

6.04.2021 14:36
ГОБЛИН

Какое идиоту дело до того, что идёт широкомасштабная фальсификация истории? Никакого дела нет. А государство – что? А ничего. Всё нормально, всё идёт по плану. Что идиоты, что государство начинают переживать только тогда, когда на Украине или в Прибалтике вдруг "выясняется", что русские свиньи испокон веков только гадили и ломали. Как же так?! — начинает визжать идиот. Да ведь это мы победили Германию! Это мы вас освободили от нацизма! Это не вы, идиоты. Это СССР. СССР, известно под чьим руководством.

Идиоты страшно переживают, когда в бывших республиках СССР "говорят неправду о России". Тут сразу надо поднять вой, особенно — на телевидении. А когда по тем же самым телеканалам срут сами себе на голову — всё нормально. Так и надо. Идиотам не нужна реальная история, в которой граждане СССР построили сверхдержаву и победили в самой страшной войне человечества. Идиотам нужен комплекс вины перед всеми на свете. Так идиотами проще управлять.

Когда-то давно определил для себя, что наступление демократии можно начать отсчитывать с момента появления карикатур на товарища Ленина. Карикатуры на Ленина появились, и демократия, соответственно, наступила. Немного на неё поглядев, определил для себя, что отрезвление и вразумление наступит тогда, когда поставят памятник товарищу Сталину.

6.04.2021 14:57
- гость -

У либераста аборига одна извилина.И та на жопе.

6.04.2021 15:08
- гость -

Гоблин, все хорошо, все правильно.
Но учись выделять из множества слов именно те которые передают суть

6.04.2021 19:06
Fkt

авантюрная внешняя политика Сталина, с подписанием мирного договора с Гитлером привела к смерти 26 млн. граждан нашей страны. Это даже больше чем у страны проигравшей. Отношение других стран может и не позитивное к нам было, но такую катастрофу допустил Сталин.

6.04.2021 19:13
Fkt

6.04.2021 14:36
ГОБЛИН

Никакого анализа я у вас не увидел. просто повторение пропаганду в стиле: "мы молодцы. а другие идиоты. а если есть другое мнение. то оно идиотское. потому что только мы правы."
То что вы говорите это не история. это набор лозунгов советских времен.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
23:51
Такой день. Отказ алтайского министра от медали и отставка Стеллы Штань 0
23:25
Стало известно о новом способе взлома WhatsApp через друзей и родственников 0
23:11
Главу алтайского предприятия обвиняют в выдаче разрешений на отстрел дичи "по блату" 0
22:54
Павел Дуров оказался самым богатейшим жителем Дубая 0
22:31
Уличные музыканты вернутся на набережную Оби в Барнауле 0
22:11
Заведующую отделением "Аптек Алтая" осудили за растрату более 540 тысяч рублей 0
21:59
"Смотрите, что у нас творится". Талые воды начали топить село в Алтайском крае 0
21:32
50-летний лысый мужчина в спортивном костюме пропал без вести в Барнауле 0
21:12
Барнаульцы в соцсетях делятся видео с концерта Димы Билана 0
20:52
Курс рубля рухнул по отношению к доллару и евро 0
20:35
В Госдуме рассмотрят вопрос об ужесточении наказания за езду в пьяном виде 0
20:06
Интимные фото почти 300 девушек с сайта OnlyFans слили в Сеть 1
19:54
Барнаульцам, оставшимся без газа из-за аварийного дома, возобновляют подачу топлива 0
19:30
Когда болит, хрустит и стреляет: что помогает диагностировать МРТ коленного сустава 0
19:12
Умер актёр из сериала "Чернобыль" 0
18:51
Верховный суд предложил новый способ защиты жертв домашнего насилия 0
18:28
Барнаульца осудили на 6,5 года за гибель сына из-за пьяного вождения 0
18:10
Женщина, пострадавшая в аварии с пранкером Эдвардом Билом, вышла из комы 0
17:54
Кадастровую оценку земель проведут в Алтайском крае в 2022 году 0
17:43
Михаил Мишустин поручил подготовить новые меры для защиты россиян от COVID-19 0
17:34
Стало известно, кто арендовал участок у озера Варежка в посёлке Южном 1
17:20
"Собрались – и бегом". Как жильцы дома, в котором рухнула стена, пережили ночь 3
17:08
Фура загорелась на трассе Барнаул – Новосибирск 0
16:57
Барнаульцы недовольны изменением работы светофоров на Солнечной Поляне 0
16:44
Более 8 тыс. новых случаев COVID-19 подтвердили в России 0
16:31
Шествие "Бессмертного полка" в Алтайском крае собираются провести очно 5
16:19
Следственный комитет России проверит песню Манижи для Евровидения-2021 7
16:06
Пожилой барнаулец с похмелья травмировал внука 0
15:56
Что такое Благовещение Пресвятой Богородицы и зачем в этот день выпускают голубей? 5
15:41
Главный алтайский спасатель рассказал, когда ждать первую и вторую волну паводка 0
15:28
"Ъ": у российских банков закончились деньги на программу сельской ипотеки 0
15:15
Сезон клещей в Алтайском крае: список опасных мест в Барнауле и прогнозы специалистов 0
15:05
81 случай заражения британским штаммом коронавируса выявили в России 0
14:56
Певица показала своё тело в оголяющем ягодицы платье и вызвала отвращение в Сети 10
14:43
Монета рубль бережёт. Жители Алтая стали чаще инвестировать в драгоценные металлы 3
14:30
Барнаульцам предложили обсудить вопрос о выделении полос для общественного транспорта 36
14:20
Зорко лишь одно сердце. Вдохновляющие цитаты из "Маленького принца" 0
14:07
Почти 1 млрд рублей выделили на модернизацию объектов ЖКХ на Алтае 1
13:58
Владимир Путин подписал закон о гаражной амнистии 2
13:45
Барнаульцы пожаловались Вячеславу Франку на строительство ЖК на "парковке" 17
13:32
Его придумали, чтобы спасти природу. 10 фактов о пластике в мировом океане 4
13:16
Валентина Матвиенко рассказала о предстоящем послании Владимира Путина 12
13:03
Франк: жители разрушающегося дома в Барнауле могут переселиться в маневренный фонд 4
12:55
Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов отказался от медали за борьбу с COVID-19 26
12:44
Ещё двое пациентов с COVID-19 скончались в Республике Алтай 0
12:31
Газ барнаульцам, попавшим под отключение из-за аварийного дома, вернут к вечеру 6 апреля 0
12:18
"Дождь в квартире": жительница Барнаула пожаловалась на протекающую крышу 2
12:10
"Форресты Гампы". Зачем жители Барнаула бегают марафоны и как это изменило их жизнь 7
11:48
Алтайское село оказалось под угрозой подтопления из-за подъёма реки Алей (обновлено) 2
11:33
Виктор Томенко отправил в отставку обвиняемую в мошенничестве Стеллу Штань 22

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.