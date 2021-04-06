"Мое имя будет оболгано". Пять пророчеств Сталина о будущем России

В самый канун войны с Финляндией Иосиф Сталин пригласил к себе в рабочий кабинет на беседу знаменитую революционерку Александру Коллонтай, дочь царского генерала, которая в это время была полномочным послом в Швеции (1930-1945 гг.). Беседа была очень доверительной и произвела на Коллонтай чрезвычайное впечатление.

"Выйдя из Кремля, я не пошла, побежала, повторяя, чтобы не забыть сказанное Сталиным. Войдя в дом… стала записывать. Была уже глубокая ночь… Неизгладимое впечатление! Я по-другому взглянула на окружающий меня мир. К этой беседе я обращалась мысленно много-много раз уже в годы войны и после неё, перечитывала, и всегда находила что-то новое", – рассказала революционерка.

Запись диалога с Иосифом Сталиным нашли в дневниках Коллонтай, которые она вела продолжительное время. Впервые эти архивные извлечения напечатал историк и биограф Коллонтай, доктор исторических наук Михаил Труш в журнале "Диалог" за 1998 год (№ 8, с. 92-94). Как выяснилось, в этой беседе советский вождь сделал сразу несколько пророческих предсказаний, которые сбылись.

О развенчивании культа личности:

"Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплёваны, прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он всё ещё рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток. И моё имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний".

О распаде СССР:



"Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. Сила СССР – в дружбе народов. Остриё борьбы будет направлено, прежде всего, на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, надо признаться, мы ещё не всё сделали. Здесь ещё большое поле работы".

О раздоре среди братских народов:

"С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций".

О конфликтах в Азии:



"В целом в будущем развитие пойдёт более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идёт к тому, что особенно возбудится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом".

О восстановлении России после разрухи:

"И всё же, как бы ни развивались события, но пройдёт время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Своё будущее они будут строить на нашем прошлом".