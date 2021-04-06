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Владимир Путин подписал закон о президентских сроках

, ИА "Амител"
Он даёт нынешнему президенту возможность переизбираться на пост ещё дважды
Владимир Путин / Фото: pixabay.com

Владимир Путин / Фото: pixabay.com

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который приводит избирательное законодательство в соответствие с новыми нормами Конституции РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Быть избранным президентом можно не более двух сроков, – гласит текст одной из поправок к закону. – При этом данное ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок в Конституцию РФ".

Из него следует, что нынешний президент России Владимир Путин может вновь стать участником президентских выборов в 2024 году. Если он победит, это будет для него третий срок подряд и пятый в общей сложности, однако после этого сохранится право баллотироваться в президенты ещё раз.

Также определены требования к возрасту кандидата в президенты. Он должен проживать в России на протяжении 25 лет и при этом быть не моложе 35 лет. Максимальная возрастная планка не установлена.

Кроме того, к участию в выборах не допускаются лица, имевшие когда-либо иностранное гражданство, за исключением случаев, когда иностранное государство или его часть были приняты в состав РФ.

Напомним, одно из наиболее резонансных изменений в Конституцию РФ внесла депутат Госдумы Валентина Терешкова. Она предложила не считать сроки президента, которые были до принятия поправок к Конституции.

Изменения вступили в силу в июле 2020 года. На референдуме за внесение поправок в Основной закон страны проголосовали 78% россиян.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.04.2021 07:51
- гость -

Ну вот зачем в текст вносить информацию о референдуме за внесение поправок в Основной закон?! Референдума ведь не было, а было незаконное голосование.

6.04.2021 08:16
- гость -

Закон о пинке под зад кто подпишет?

6.04.2021 08:16
- гость -

3+6+6 = 15 лет, теоретически до 83 лет сможет править.

6.04.2021 08:21
- гость -

Максимальная возрастная планка не установлена.


а вот это зря. максималка должна быть равна 65 годочкам. и после днюхи пенс должен сваливать.

6.04.2021 08:23
- гость -

Значит повышение пенсионного возраста не должно распространяться на родившихся до его принятия.

6.04.2021 08:30
М

Понятно что кланово-корпоративные группировки особенно пропроссийского толка понимают что если Путина отодвинуть от власти то начнутся разборки и делёж власти а-ля ранние 90е, потому шкурно заинтересованы в правлении "царя". Ну а для ~70% народа это законная возможность выбрать своего лучшего президента. Пожалуй (имхо) лучшего после Сталина.

6.04.2021 08:33
- гость -

6.04.2021 08:30
М
--
Платят нормально?

6.04.2021 08:40
Гость

Ну что тут скажешь, печально...

6.04.2021 08:53
АБОРИГЕН

После отставки этого гражданина, называющего себя президентом РФ, остро встанет вопрос о применении так называемой регуляторной гильотины. С помощью которой все "законы" и "поправки" принятые по его инициативы покладистыми лизоблюдами и холуями, от определённого числа отсекаются и считаются не действительными. Т.е. происходит бэкап законодательной базы к версии до начала всего этого шабаша.

6.04.2021 08:56
Дубак

Путинские сроки должны проводиться на Колыме без тёплой одежды. Пожизненно.

6.04.2021 09:09
- гость -

6.04.2021 08:53
АБОРИГЕН

Редкий случай, когда можно согласиться с АБОРИГЕНой

6.04.2021 09:14
Пацифист

Так победимъ!

6.04.2021 09:23
гость

На Колыме пожизненный срок данному гражданину - самое правильное место

6.04.2021 09:30
- гость -

6.04.2021 08:53
АБОРИГЕН

После отставки этого гражданина, называющего себя президентом РФ, остро встанет вопрос о применении так называемой регуляторной гильотины. С помощью которой все "законы" и "поправки" принятые по его инициативы покладистыми лизоблюдами и холуями, от определённого числа отсекаются и считаются не действительными. Т.е. происходит бэкап законодательной базы к версии до начала всего этого шабаша.

АБОРИГЕН, новый дворец нашли))
Накрыли "Лунную поляну": журналисты рассказали о новом "поместье Путина"

Быстрее обличать, негодовать. Выйдя во двор, посвети фонариком, покричи "Не забудем, не простим" ))

6.04.2021 09:35
- гость -

09:09 - гость - Редкий случай, когда можно согласиться с АБОРИГЕНой

С его глупостью согласился? Запомни, он никогда не пишет умных вещей, просто запомни.
В этой системе принимай не принимай законы, их легко отменить и принять другие, да что там законы, даже конституцию легко меняем. Где народ, а народ не участвует в принятии законов в буржуазной системе,

6.04.2021 09:55
про

Текст гимна

Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу, на славу намъ!
Царствуй на страхъ врагамъ,
Царь православный!
Боже, Царя храни!

6.04.2021 09:56
АБОРИГЕН

6.04.2021 09:35
- гость -
Не успел ты вскукарекнуть про чью то глупость как тут же снёсся концентрированным маразмом, левак ты наш розовощёкий.

6.04.2021 10:08
М

6.04.2021 08:53
АБОРИГЕН
Да, и впервую очередь англосаксам понравится восстановление СРП. Думаю Абориген может реально продвинуться по карьерной лестнице)

6.04.2021 10:24
- гость -

На референдуме за внесение поправок в Основной закон страны проголосовали 78% россиян.

во первых не референдум а опрос мнения об одобрении изменений...
во вторых 78% это процент от проголосовавших, а не от числа участников голосования
в третьих явка по РФ была 67,9%
в четвертых одобрило изменения 52,97% от числа участников голосования
вотЬ )))

6.04.2021 10:33
- гость -

вдогонку к 10:24

по Алтайскому краю
за 71,9% от проголосовавших
явка 49,5%
одобрило внесение изменений 35,6% от числа участников голосования включенных в список...

6.04.2021 10:36
- гость -

6.04.2021 09:35
- гость -

Что за поучительный тон? По другому не умеете?
p.s.Нарожает земля русская ....., а потом "нас то за что"

6.04.2021 10:38
гость

Ну теперь Навальный может победить Путина на выборах. Или Платошкин

6.04.2021 11:18
- гость -

6.04.2021 10:38
гость

Уголовники не участвуют в выборах!

6.04.2021 12:00
М

6.04.2021 10:24
- гость -
52,97% конечно не лукашенковские 80% из 84%, но с учётом тогдашней безпрецедентной антипутинской кампании, это очень даже неплохо!
а накрутить более 10% сегодня при всём желании проблематично.

6.04.2021 12:16
гость

6.04.2021 11:18
- гость -

Навальный к 24 году выйдет. Наверное. А Платошкин вообще сидит по политической статье

6.04.2021 13:09
Павсекакий

То есть после 2036 года дедушка Путин больше не сможет быть президентом? Радость то какая! Дожить бы.

6.04.2021 13:29
- гость -

09:56 АБОРИГЕН "На референдуме за внесение поправок в Основной закон страны проголосовали 78% россиян."

1 Ты участвовал в этом референдуме? Да, нет и почему так поступил?
2 Согласен ли был с Путиным хоть раз или ни разу не согласен? Опять же, почему?

6.04.2021 14:03
гость

Зато теперь Путин может проиграть в 24 году на выборах

6.04.2021 14:04
гость

А дедушка Байден может победить в 24 году на выборах

6.04.2021 14:13
Львов В

Если бы Нынешний президент не приближал к себе таких упырей,как Чубайс (который будет нас с вами убивать в долгую) тО ЗА ПУТИНА МОЖНО БЫЛО ГОЛОСОВАТЬ .

6.04.2021 14:48
гость

Если бы Нынешний президент не приближал к себе таких упырей,как Чубайс (который будет нас с вами убивать в долгую) тО ЗА ПУТИНА МОЖНО БЫЛО ГОЛОСОВАТЬ

Не только Чубайс. там есть целый прозападно настроенных личностей, которым излишне антизападная политика Путина мешает делать бабки с западными партнерами. Например, если бы не Крым, они бы такие бабки закалачивали. А этому воспитанному госбезопасностью надо было русским помогать, всю малину ...

6.04.2021 15:12
- гость -

"надо было русским помогать, всю малину ..."
----
Почему-то русским надо помогать пока они не в России, да и то "помощь" в основном только на словах. Те, кому реально круто подмогло присоединение полуострова, носят совсем не русские фамилии, а основному большинству россиян после этого - рост цен на всё, повышение налогов, пенсоинного возраста, многолетнее падение реальных доходов.

6.04.2021 15:20
гость

основному большинству россиян после этого - рост цен на всё

Ну вот основное большинство россиян и должно сказать жесткое "нет" присоединению Крыма. Но думаю, что основное большинство россиян этого не скажет. У многих россиян на Украине друзья, знакомые и родственники. А многие просто не любят бандеровцев. И было бы легко присоединять Крым без последствий, присоединил и никаких санкций, американцы шлют поздравления и деньги. Так не бывает

6.04.2021 15:26
гость

кому реально круто подмогло присоединение полуострова

У моего коллеги родственники реально плакали, они в Крыму родились и выросли, а после госпереворота планировали все бросать и уезжать в Россию

6.04.2021 15:30
- гость -

"Но думаю, что основное большинство россиян этого не скажет."
---
А их не собирались спрашивать.
А теперь ещё и статья есть за неправильный ответ.

6.04.2021 15:33
- гость -

"родственники реально плакали"
-----
Понимаю. Россиянская пропаганда плохо влияет на психику и способность здраво мыслить.

6.04.2021 16:26
гость

Понимаю. Россиянская пропаганда плохо влияет на психику и способность здраво мыслить

Какая россиянская пропаганда бандеровский госпероворот устроила, из-за чего крымчане с земли, на которой родились и выросли, уезжать собрались? Еще у знакомой сестра в Харькове плачет, в Барнаул хочет, а тут квартиры дороже. Охренеть. Только пропиндосская пропаганда может так мозг забить, чтобы проблемы русских за пределами России не понимать. Или сволочью надо быть, чтобы не понимать

6.04.2021 16:31
гость

А их не собирались спрашивать.

Для этого президент и выбирается, чтобы на себя ответственность взять и если что, сесть за нее в тюрьму. Еще у него ядерная кнопка и чтобы ее нажать есть процедура, но референдум по нажатию ни в одной стране не предусмотрен. Может нажать. Вот выберете Навального, он Крым обратно отдаст и ядерную кнопку. А не выберете, извините. Платошкин, например, ни Крым, не отдаст, ни кнопку

6.04.2021 18:47
Fkt

ну теперь держитесь пенсионеры! еду только по тв скоро будете видеть.

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