Владимир Путин подписал закон о президентских сроках

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который приводит избирательное законодательство в соответствие с новыми нормами Конституции РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Быть избранным президентом можно не более двух сроков, – гласит текст одной из поправок к закону. – При этом данное ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок в Конституцию РФ".
Из него следует, что нынешний президент России Владимир Путин может вновь стать участником президентских выборов в 2024 году. Если он победит, это будет для него третий срок подряд и пятый в общей сложности, однако после этого сохранится право баллотироваться в президенты ещё раз.
Также определены требования к возрасту кандидата в президенты. Он должен проживать в России на протяжении 25 лет и при этом быть не моложе 35 лет. Максимальная возрастная планка не установлена.
Кроме того, к участию в выборах не допускаются лица, имевшие когда-либо иностранное гражданство, за исключением случаев, когда иностранное государство или его часть были приняты в состав РФ.
Напомним, одно из наиболее резонансных изменений в Конституцию РФ внесла депутат Госдумы Валентина Терешкова. Она предложила не считать сроки президента, которые были до принятия поправок к Конституции.
Изменения вступили в силу в июле 2020 года. На референдуме за внесение поправок в Основной закон страны проголосовали 78% россиян.
Комментарии
Ну вот зачем в текст вносить информацию о референдуме за внесение поправок в Основной закон?! Референдума ведь не было, а было незаконное голосование.
Закон о пинке под зад кто подпишет?
3+6+6 = 15 лет, теоретически до 83 лет сможет править.
Максимальная возрастная планка не установлена.
а вот это зря. максималка должна быть равна 65 годочкам. и после днюхи пенс должен сваливать.
Значит повышение пенсионного возраста не должно распространяться на родившихся до его принятия.
Понятно что кланово-корпоративные группировки особенно пропроссийского толка понимают что если Путина отодвинуть от власти то начнутся разборки и делёж власти а-ля ранние 90е, потому шкурно заинтересованы в правлении "царя". Ну а для ~70% народа это законная возможность выбрать своего лучшего президента. Пожалуй (имхо) лучшего после Сталина.
6.04.2021 08:30
М
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Платят нормально?
Ну что тут скажешь, печально...
После отставки этого гражданина, называющего себя президентом РФ, остро встанет вопрос о применении так называемой регуляторной гильотины. С помощью которой все "законы" и "поправки" принятые по его инициативы покладистыми лизоблюдами и холуями, от определённого числа отсекаются и считаются не действительными. Т.е. происходит бэкап законодательной базы к версии до начала всего этого шабаша.
Путинские сроки должны проводиться на Колыме без тёплой одежды. Пожизненно.
6.04.2021 08:53
АБОРИГЕН
Редкий случай, когда можно согласиться с АБОРИГЕНой
Так победимъ!
На Колыме пожизненный срок данному гражданину - самое правильное место
6.04.2021 08:53
АБОРИГЕН
После отставки этого гражданина, называющего себя президентом РФ, остро встанет вопрос о применении так называемой регуляторной гильотины. С помощью которой все "законы" и "поправки" принятые по его инициативы покладистыми лизоблюдами и холуями, от определённого числа отсекаются и считаются не действительными. Т.е. происходит бэкап законодательной базы к версии до начала всего этого шабаша.
АБОРИГЕН, новый дворец нашли))
Накрыли "Лунную поляну": журналисты рассказали о новом "поместье Путина"
Быстрее обличать, негодовать. Выйдя во двор, посвети фонариком, покричи "Не забудем, не простим" ))
09:09 - гость - Редкий случай, когда можно согласиться с АБОРИГЕНой
С его глупостью согласился? Запомни, он никогда не пишет умных вещей, просто запомни.
В этой системе принимай не принимай законы, их легко отменить и принять другие, да что там законы, даже конституцию легко меняем. Где народ, а народ не участвует в принятии законов в буржуазной системе,
Текст гимна
Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу, на славу намъ!
Царствуй на страхъ врагамъ,
Царь православный!
Боже, Царя храни!
6.04.2021 09:35
- гость -
Не успел ты вскукарекнуть про чью то глупость как тут же снёсся концентрированным маразмом, левак ты наш розовощёкий.
6.04.2021 08:53
АБОРИГЕН
Да, и впервую очередь англосаксам понравится восстановление СРП. Думаю Абориген может реально продвинуться по карьерной лестнице)
На референдуме за внесение поправок в Основной закон страны проголосовали 78% россиян.
во первых не референдум а опрос мнения об одобрении изменений...
во вторых 78% это процент от проголосовавших, а не от числа участников голосования
в третьих явка по РФ была 67,9%
в четвертых одобрило изменения 52,97% от числа участников голосования
вотЬ )))
вдогонку к 10:24
по Алтайскому краю
за 71,9% от проголосовавших
явка 49,5%
одобрило внесение изменений 35,6% от числа участников голосования включенных в список...
6.04.2021 09:35
- гость -
Что за поучительный тон? По другому не умеете?
p.s.Нарожает земля русская ....., а потом "нас то за что"
Ну теперь Навальный может победить Путина на выборах. Или Платошкин
6.04.2021 10:38
гость
Уголовники не участвуют в выборах!
6.04.2021 10:24
- гость -
52,97% конечно не лукашенковские 80% из 84%, но с учётом тогдашней безпрецедентной антипутинской кампании, это очень даже неплохо!
а накрутить более 10% сегодня при всём желании проблематично.
6.04.2021 11:18
- гость -
Навальный к 24 году выйдет. Наверное. А Платошкин вообще сидит по политической статье
То есть после 2036 года дедушка Путин больше не сможет быть президентом? Радость то какая! Дожить бы.
09:56 АБОРИГЕН "На референдуме за внесение поправок в Основной закон страны проголосовали 78% россиян."
1 Ты участвовал в этом референдуме? Да, нет и почему так поступил?
2 Согласен ли был с Путиным хоть раз или ни разу не согласен? Опять же, почему?
Зато теперь Путин может проиграть в 24 году на выборах
А дедушка Байден может победить в 24 году на выборах
Если бы Нынешний президент не приближал к себе таких упырей,как Чубайс (который будет нас с вами убивать в долгую) тО ЗА ПУТИНА МОЖНО БЫЛО ГОЛОСОВАТЬ .
Если бы Нынешний президент не приближал к себе таких упырей,как Чубайс (который будет нас с вами убивать в долгую) тО ЗА ПУТИНА МОЖНО БЫЛО ГОЛОСОВАТЬ
Не только Чубайс. там есть целый прозападно настроенных личностей, которым излишне антизападная политика Путина мешает делать бабки с западными партнерами. Например, если бы не Крым, они бы такие бабки закалачивали. А этому воспитанному госбезопасностью надо было русским помогать, всю малину ...
"надо было русским помогать, всю малину ..."
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Почему-то русским надо помогать пока они не в России, да и то "помощь" в основном только на словах. Те, кому реально круто подмогло присоединение полуострова, носят совсем не русские фамилии, а основному большинству россиян после этого - рост цен на всё, повышение налогов, пенсоинного возраста, многолетнее падение реальных доходов.
основному большинству россиян после этого - рост цен на всё
Ну вот основное большинство россиян и должно сказать жесткое "нет" присоединению Крыма. Но думаю, что основное большинство россиян этого не скажет. У многих россиян на Украине друзья, знакомые и родственники. А многие просто не любят бандеровцев. И было бы легко присоединять Крым без последствий, присоединил и никаких санкций, американцы шлют поздравления и деньги. Так не бывает
кому реально круто подмогло присоединение полуострова
У моего коллеги родственники реально плакали, они в Крыму родились и выросли, а после госпереворота планировали все бросать и уезжать в Россию
"Но думаю, что основное большинство россиян этого не скажет."
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А их не собирались спрашивать.
А теперь ещё и статья есть за неправильный ответ.
"родственники реально плакали"
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Понимаю. Россиянская пропаганда плохо влияет на психику и способность здраво мыслить.
Понимаю. Россиянская пропаганда плохо влияет на психику и способность здраво мыслить
Какая россиянская пропаганда бандеровский госпероворот устроила, из-за чего крымчане с земли, на которой родились и выросли, уезжать собрались? Еще у знакомой сестра в Харькове плачет, в Барнаул хочет, а тут квартиры дороже. Охренеть. Только пропиндосская пропаганда может так мозг забить, чтобы проблемы русских за пределами России не понимать. Или сволочью надо быть, чтобы не понимать
А их не собирались спрашивать.
Для этого президент и выбирается, чтобы на себя ответственность взять и если что, сесть за нее в тюрьму. Еще у него ядерная кнопка и чтобы ее нажать есть процедура, но референдум по нажатию ни в одной стране не предусмотрен. Может нажать. Вот выберете Навального, он Крым обратно отдаст и ядерную кнопку. А не выберете, извините. Платошкин, например, ни Крым, не отдаст, ни кнопку
ну теперь держитесь пенсионеры! еду только по тв скоро будете видеть.