Тряхнула стариной. 62-летняя Мадонна показала фото топлес

Популярная певица Мадонна, несмотря на предпенсионный (по российским меркам) возраст, продолжает радовать поклонников горячими снимками.

Некоторые из них выглядят весьма пикантно. Так, накануне поп-дива выложила на своей странице в Instagram фото, где она предстала топлес. Бюст исполнительницы прикрыт только волосами.

А неделю назад Мадонна показала фанатам, как выглядит в нижнем белье. Большинство подписчиков согласились, что звезда на седьмом десятке жизни сохраняет привлекательность.

Напомним, 16 августа 2020 года Мадонна отметила 62-й день рождения. Последние три десятилетия певица Мадонна сохраняет статус бьюти-дивы. За 40 лет карьеры она выпустила 12 альбомов, снялась в 22 фильмах, получила множество наград.