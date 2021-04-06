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Тряхнула стариной. 62-летняя Мадонна показала фото топлес

, ИА "Амител"
Поклонники отметили, что поп-дива до сих пор выглядит сексуально
Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Популярная певица Мадонна, несмотря на предпенсионный (по российским меркам) возраст, продолжает радовать поклонников горячими снимками.

Некоторые из них выглядят весьма пикантно. Так, накануне поп-дива выложила на своей странице в Instagram фото, где она предстала топлес. Бюст исполнительницы прикрыт только волосами.

А неделю назад Мадонна показала фанатам, как выглядит в нижнем белье. Большинство подписчиков согласились, что звезда на седьмом десятке жизни сохраняет привлекательность.

Напомним, 16 августа 2020 года Мадонна отметила 62-й день рождения. Последние три десятилетия певица Мадонна сохраняет статус бьюти-дивы. За 40 лет карьеры она выпустила 12 альбомов, снялась в 22 фильмах, получила множество наград.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.04.2021 08:41
- гость -

Амик, ты все желтее и желтее

6.04.2021 08:41
- гость -

Куда ж ты лезешь то...

6.04.2021 08:46
- гость -


6.04.2021 08:41
- гость -

Амик, ты все желтее и желтее


Ханжа, а ты все ханжовистее и ханжовистее.
Хотела увидеть соски, а их нету?

6.04.2021 08:54
про

08:41- гость - все желтее и желтее

Весь мир скатывается в эту пропасть, чтобы не пропасть, зарабатывать надо, главное же деньги. Напомнить, что капитализм кругом, а не социализм, который бы заботился о твоей нравственности, так что вертись и делай посещаемость на таких картинках и деньги, деньги...

6.04.2021 08:55
- гость -

молодец тетка, тут порой 30 ти летние хуже в сто раз выглядят

6.04.2021 08:56
Гость

Тряхнула стариной.
Тут главное,чтобы "старина" не отвалилась.

6.04.2021 09:14
Сермяжная правда

6.04.2021 08:55
- гость -
молодец тетка, тут порой 30 ти летние хуже в сто раз выглядят-----

Простите мсье, а вы уверены что на ЭТОМ фото ей действительно 62 года?!!!!!

6.04.2021 09:22
про

фото из архива 30 летней давности показала бабушка, которой скоро стукнет 63 года

6.04.2021 09:25
- гость -

Простите мсье,
не прощщу я мадама
какая разница она и в 40-50 была лучше чем многие в 20-30

6.04.2021 09:29
иван

Согласен с "ПРО": вместо того чтобы нести в мир что-то доброе, светлое, вечное, нам показывают сиськи, письки ,а ну ещё пушистых котят...

6.04.2021 09:31
мадаме

Если мсье основательно примет на грудь, то действительно разницы никакой.

6.04.2021 09:45
- гость -

Пора на дачу кверху жп, а все не останавливается

6.04.2021 10:21
- гость -


- гость -
Простите мсье,
не прощщу я мадама
какая разница она и в 40-50 была лучше чем многие в 20-30

ну если мадам по себе судит...тада да

6.04.2021 10:36
- гость -

Это Мадонна? Я помню её чуть ли не с начала. Так вот, это не она. Ну или вообще от нее ничего не осталось. А грудь из силикона и в гробу отлично будет выглядеть.

6.04.2021 10:53
гость

молодого сожителя ей не хватает, надо всему миру свой силикон и пластику выставить

6.04.2021 11:29
- гость -

завидкают коровы желеобразные

6.04.2021 13:15
- гость -

Зафотошопилась

6.04.2021 15:39
тожа мадама

ну, товарищи, фотошоп тож не всесилен))) материал должен быть более менее живенький

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