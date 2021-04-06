Тряхнула стариной. 62-летняя Мадонна показала фото топлес

Популярная певица Мадонна, несмотря на предпенсионный (по российским меркам) возраст, продолжает радовать поклонников горячими снимками.
Некоторые из них выглядят весьма пикантно. Так, накануне поп-дива выложила на своей странице в Instagram фото, где она предстала топлес. Бюст исполнительницы прикрыт только волосами.
А неделю назад Мадонна показала фанатам, как выглядит в нижнем белье. Большинство подписчиков согласились, что звезда на седьмом десятке жизни сохраняет привлекательность.
Напомним, 16 августа 2020 года Мадонна отметила 62-й день рождения. Последние три десятилетия певица Мадонна сохраняет статус бьюти-дивы. За 40 лет карьеры она выпустила 12 альбомов, снялась в 22 фильмах, получила множество наград.
Комментарии
Амик, ты все желтее и желтее
Куда ж ты лезешь то...
6.04.2021 08:41
- гость -
Амик, ты все желтее и желтее
Ханжа, а ты все ханжовистее и ханжовистее.
Хотела увидеть соски, а их нету?
08:41- гость - все желтее и желтее
Весь мир скатывается в эту пропасть, чтобы не пропасть, зарабатывать надо, главное же деньги. Напомнить, что капитализм кругом, а не социализм, который бы заботился о твоей нравственности, так что вертись и делай посещаемость на таких картинках и деньги, деньги...
молодец тетка, тут порой 30 ти летние хуже в сто раз выглядят
Тряхнула стариной.
Тут главное,чтобы "старина" не отвалилась.
6.04.2021 08:55
- гость -
молодец тетка, тут порой 30 ти летние хуже в сто раз выглядят-----
Простите мсье, а вы уверены что на ЭТОМ фото ей действительно 62 года?!!!!!
фото из архива 30 летней давности показала бабушка, которой скоро стукнет 63 года
Простите мсье,
не прощщу я мадама
какая разница она и в 40-50 была лучше чем многие в 20-30
Согласен с "ПРО": вместо того чтобы нести в мир что-то доброе, светлое, вечное, нам показывают сиськи, письки ,а ну ещё пушистых котят...
Если мсье основательно примет на грудь, то действительно разницы никакой.
Пора на дачу кверху жп, а все не останавливается
- гость -
Простите мсье,
не прощщу я мадама
какая разница она и в 40-50 была лучше чем многие в 20-30
ну если мадам по себе судит...тада да
Это Мадонна? Я помню её чуть ли не с начала. Так вот, это не она. Ну или вообще от нее ничего не осталось. А грудь из силикона и в гробу отлично будет выглядеть.
молодого сожителя ей не хватает, надо всему миру свой силикон и пластику выставить
завидкают коровы желеобразные
Зафотошопилась
ну, товарищи, фотошоп тож не всесилен))) материал должен быть более менее живенький