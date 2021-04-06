Жители Алтайского края смогут увидеть первый весенний звездопад

Жители Алтайского края смогут увидеть метеорный поток Лириды. Его активность ожидается с 16 по 25 апреля, а пик придётся на 22-е число.

Лириды – один из сильнейших и старейших метеорных дождей. Его название происходит от созвездия Лиры: жителям Земли кажется, что именно из этого созвездия вниз летят звёзды.

В Барнаульском планетарии советуют смотреть на небо на юго-востоке в предутренние часы. Желательно делать это около четырёх утра. Активность потока составляет лишь 18-20 метеоров в час. Это первый весенний звездопад.

О том, как правильно загадывать желание на падающую звезду, читайте в материале amic.ru.