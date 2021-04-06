Компания, планировавшая создать первый частный космодром в России, закрылась

Российская частная компания "КосмоКурс", которая собиралась создать первый в стране частный космодром и многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма в Нижегородской области, закроется. Причиной стали непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту с местными властями.

Как объяснил РИА Новости гендиректор "КосмоКурса" Павел Пушкин, ещё одним фактором стала невозможность получить необходимую нормативную документацию от Минобороны для проектирования суборбитальной туристической ракеты.

В самой компании сотрудникам уже объявили о сокращении – сейчас там работают 50 конструкторов ракетно-космической техники. При этом ранее "КосмоКурс" получил лицензию от "Роскосмоса" на деятельность в сфере космических полётов.