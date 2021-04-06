Компания, планировавшая создать первый частный космодром в России, закрылась

Российская частная компания "КосмоКурс", которая собиралась создать первый в стране частный космодром и многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма в Нижегородской области, закроется. Причиной стали непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту с местными властями.
Как объяснил РИА Новости гендиректор "КосмоКурса" Павел Пушкин, ещё одним фактором стала невозможность получить необходимую нормативную документацию от Минобороны для проектирования суборбитальной туристической ракеты.
В самой компании сотрудникам уже объявили о сокращении – сейчас там работают 50 конструкторов ракетно-космической техники. При этом ранее "КосмоКурс" получил лицензию от "Роскосмоса" на деятельность в сфере космических полётов.
Комментарии
Россия-вперед (в жопу что ли?). Илон Маск -8 тыс. работников. Роскосмос-250 тыс. работников. У Росии 15 запусков ракет, у Маска-24 (2020г.) Какая страна достанется нашим детям, чем им гордитья?
Приэтом Илон Маск банкрот, фирма держится на обещяниях по другим проектам, не связанных с космосом.
6.04.2021 10:18
-гость-
Ага Лин Маск де бил (самый богатый человек мира), а ты Шопенгауэр.
Помните о таких случаях, когда Путин, Медведев или ещё кто-либо из этой кодлы будет кукарекать о рывках, толчках и отсутствие времени на раскачку. В реальности никто и не собирается раскачиваться, кроме как бесконечно врать затурканному населению.
12:07
- гость -
Это обычная аналитика от нашего барнаульского аналиста