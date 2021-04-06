200 уникальных палеонтологических находок выставят в Алтайском краеведческом музее

Алтайский государственный краеведческий музей представит выставку "Доисторические миры". В экспозиции впервые появятся около 200 предметов, которые являются важной частью эволюции всего живого на Земле.

Как сообщает пресс-служба регионального Минкульта, палеонтологическая коллекция краеведческого музея включает свыше 800 единиц хранения. Её формирование началось задолго до создания самого музея – с приходом русских на Алтай и освоением природных недр. Находки рудокопов при разработке месторождений легли в основу будущей коллекции барнаульского музея.

Наиболее ранние из экспонатов – археоциаты возрастом около 570 миллионов лет, относятся к раннекембрийскому периоду. Также в экспозиции можно увидеть представителей мегафауны ледникового периода – мамонта, шерстистого носорога, бизона, некогда населявших территорию современного Алтая.

Выставка стартует 8 апреля в 16:00 и продлится до 29 августа. Узнать об экскурсиях можно по телефонам 205-144 и 639-407.

Напомним, что 19 апреля в краеведческом музее начнётся демонтаж старых экспозиций. В апреле и мае там разберут основные залы.