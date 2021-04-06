"Дождь в квартире": жительница Барнаула пожаловалась на протекающую крышу

Фото из личного архива собственников дома по ул. Весенняя, 8

Жительница Барнаула пожаловалась amic.ru в социальных сетях на то, что больше трёх лет управляющая компания не ремонтирует протекающую крышу дома по адресу Весенняя, 8, в посёлке Новосиликатном. Собственники квартир утверждают, что крыша течёт круглый год: сейчас – потому что тает снег, в другие сезоны – из-за дождей.

"В этой девятиэтажке три года назад мы купили квартиру маме. Не знали изначально, что столкнёмся с такой проблемой, как прохудившаяся крыша. С первым дождём узнали. Крыша течёт круглый год в коридоре, в квартирах на верхних этажах. Постоянная сырость, уже появились трещины в стенах", – рассказывает Светлана.

По словам Светланы, жильцы неоднократно обращались с проблемой в управляющую компанию, однако там им постоянно отвечают, что денег на латание крыши нет. Хотя в жилищной инспекции собственникам сообщили, что счёт, где лежат деньги на капитальный ремонт, позволяет провести ремонтные работы.

"Капитального ремонта при этом как такового ни разу у нас не было за эти три года – просто красили стены водоэмульсионкой и всё. Мы хотим отказаться от нашей "управляшки" и выбрать другую, более ответственную", – продолжает Светлана.

В самой управляющей компании "Ком Сити" жалобы жильцов назвали некорректными. По их словам, компания пыталась передвинуть сроки проведения капитального ремонта или сделать его за деньги на спецсчёте, но жители дома сами не стали голосовать за это. Что касается протекающей крыши – в УК утверждают, что она начала течь только этой осенью, когда выпал снег, а проводить ремонт в таких условиях было нельзя.

"Мы буквально вчера поднимались на их крышу. Там убрали большую часть талой воды, когда крыша подсохнет – будем латать. Скорее всего, если погода нам позволит, уже в конце этой недели начнём работы", – сказали в управляющей организации.

Ранее сообщалось, что жителей барнаульской двухэтажки по ул. 1-й Западной, 51, эвакуировали из-за угрозы обрушения стен в ночь с 5 на 6 апреля 2021 года.