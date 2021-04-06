Алтайское село оказалось под угрозой подтопления из-за подъёма реки Алей (обновлено)

Уровень воды в реке Алей за ночь с 5 на 6 апреля вырос на 40 сантиметров. Как сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59", существует угроза подтопления в посёлке Первомайском Третьяковского района.

По данным канала, в посёлке ведутся предварительные мероприятия по защите населения от паводка, отрабатывается комплекс действий для недопущения негативных последствий от подъёма воды.

Напомним, что сейчас опергруппы ГУ МЧС России по Алтайскому краю отслеживают паводковую ситуацию в Бийском, Третьяковском и Чарышском районах. В частности, они участвовали в подготовке подрывных работ против ледовых заторов на реке Бии, которые провели с 31 марта по 2 апреля.

UPD: угроза подтопления в поселке Первомайский Третьяковского района не вызвана поднятием уровня в Алее.