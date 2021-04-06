Монета рубль бережёт. Жители Алтая стали чаще инвестировать в драгоценные металлы

Алтайский филиал Россельхозбанка отмечает увеличение спроса на монеты из драгоценных металлов. С начала 2021 года жители края и республики приобрели в РСХБ порядка 350 монет на сумму более 8,5 млн рублей.

"Наибольшей популярностью сейчас пользуются золотые и серебряные монеты "Георгий Победоносец" и монеты серии "Барбоскины" – на них приходится больше половины приобретённых изделий. Наши клиенты чаще всего используют монеты как предмет коллекционирования или инвестиционный инструмент для долгосрочного вложения денежных средств. А ещё это отличная идея для подарка, уместная на любое событие", – рассказывает директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.

По словам специалистов филиала Россельхозбанка, памятные и инвестиционные монеты из драгметаллов – это универсальный инструмент коллекционирования и сбережения. Это не только оригинальное ювелирное изделие, но и альтернативный способ вложения средств. На фоне стабильного укрепления цен на драгметаллы, клиенты банка всё чаще выбирают инвестиционные монеты для сохранения сбережений, а в долгосрочной перспективе – и для возможного дополнительного дохода.

В Алтайском филиале Россельхозбанка представлено около 150 монет в разных тематических категориях: религия, свадьба, спорт, живопись, рождение, праздники, знаки зодиака и многие другие. Все изделия эмитированы Банком России и иностранными государствами. Наряду с монетами, филиал предлагает услуги по открытию текущих обезличенных металлических счетов в золоте, серебре, платине и палладии, а также по продаже и покупке слитков из драгоценных металлов. Причём по операциям и сделкам возможно установление индивидуальных котировок.

В 2020 году Россельхозбанк перевёл большинство своих сервисов "в цифру", в том числе запустил один из крупнейших маркетплейсов по продаже инвестиционных и памятных монет из драгметаллов, с помощью которого любой желающий может оформить покупку дистанционно. Возможности данной платформы позволяют клиентам РСХБ в режиме онлайн заказывать монеты в любой точке присутствия банка, что делает их одним из удобных способов управления капиталом.