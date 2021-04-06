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Новости

Валентина Матвиенко рассказала о предстоящем послании Владимира Путина

, ИА "Амител"
По словам спикера Совфеда, это будет послание "нового времени"
Валентина Матвиенко / Фото: peepcity.ru

Валентина Матвиенко / Фото: peepcity.ru

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о предстоящем послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. По её словам, это будет послание "нового времени".

Как сообщает РИА Новости, спикер отметила, что обращение сформирует новую систему координат и актуализирует основные текущие задачи. Матвиенко подчеркнула, что это является важнейшим политическим событием, учитывая современную ситуацию в мире, которая несёт много вызовов, в том числе и для России.

Напомним, что президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию 21 апреля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что темы традиционно не анонсируются, однако мероприятие проведут полностью очно.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

6.04.2021 13:44
- гость -

однако мероприятие проведут полностью очно

я так понимаю всех совфедовцев на 14-ти дневный карантин отправили....

6.04.2021 13:48
Павсекакий

"сформирует новую систему координат и актуализирует основные текущие задачи."
---
А что, старые задачи все выполнили, или они потеряли актуальность? Опять "времени на раскачку нет" будет? И вообще, откуда матвиенка знает, путин на ней репетировал послание?

6.04.2021 13:57
- гость -

Владимир Путин поручил увеличить доходы жителей "отстающего" Алтайского края.

ИА "Амител",такие новости надо давать днем.Она прошла незамеченной!

Ответственными за исполнение поручения Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и руководителя Алтайского края.

6.04.2021 14:09
- гость -

Чур меня!?

6.04.2021 14:09
Мимопроходящий

6.04.2021 13:57
- гость -
Вот если спустя полгода доходы жителей не увеличатся, то упомянутых господ на кол посадят? Думаю - нет. Просто тихо обо всём забудут. Ка и было доселе с другими, казалось бы толковыми поручениями. Никто за срыв наказания не понёс.

6.04.2021 14:45
Владимир

А отчет за прошлое послание когда будет?

6.04.2021 15:10
би

хомячки палитесь.

6.04.2021 15:11
Владимиру

Никогда ))

6.04.2021 15:14
- гость -

6.04.2021 14:09
Мимопроходящий
6.04.2021 13:57
- гость -
Вот если спустя полгода доходы жителей не увеличатся

Да с чего бы? На бумаге обязательно увеличатся, а инфляция уменьшится))

6.04.2021 16:06
- гость -


6.04.2021 14:09
Мимопроходящий
Зарплаты прокурорским, судьям, силовикам, депутатам и чиновникам поднимут, а потом подсчитают среднестатистически по всем гражданам и получится, что люди стали жить лучше! Обратите внимание, так и делается постоянно!

6.04.2021 16:53
ЭЛЕКТОРАТ

а Медведев на нем как всегда уснет, вот этот момент с нетерпением жду!

6.04.2021 21:21
- гость -

Хватит разговоров, пора делом заняться

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