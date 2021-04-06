Валентина Матвиенко рассказала о предстоящем послании Владимира Путина

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о предстоящем послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. По её словам, это будет послание "нового времени".

Как сообщает РИА Новости, спикер отметила, что обращение сформирует новую систему координат и актуализирует основные текущие задачи. Матвиенко подчеркнула, что это является важнейшим политическим событием, учитывая современную ситуацию в мире, которая несёт много вызовов, в том числе и для России.

Напомним, что президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию 21 апреля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что темы традиционно не анонсируются, однако мероприятие проведут полностью очно.