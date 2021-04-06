Валентина Матвиенко рассказала о предстоящем послании Владимира Путина

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о предстоящем послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. По её словам, это будет послание "нового времени".
Как сообщает РИА Новости, спикер отметила, что обращение сформирует новую систему координат и актуализирует основные текущие задачи. Матвиенко подчеркнула, что это является важнейшим политическим событием, учитывая современную ситуацию в мире, которая несёт много вызовов, в том числе и для России.
Напомним, что президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию 21 апреля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что темы традиционно не анонсируются, однако мероприятие проведут полностью очно.
Комментарии
однако мероприятие проведут полностью очно
я так понимаю всех совфедовцев на 14-ти дневный карантин отправили....
"сформирует новую систему координат и актуализирует основные текущие задачи."
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А что, старые задачи все выполнили, или они потеряли актуальность? Опять "времени на раскачку нет" будет? И вообще, откуда матвиенка знает, путин на ней репетировал послание?
Владимир Путин поручил увеличить доходы жителей "отстающего" Алтайского края.
ИА "Амител",такие новости надо давать днем.Она прошла незамеченной!
Ответственными за исполнение поручения Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и руководителя Алтайского края.
Чур меня!?
6.04.2021 13:57
- гость -
Вот если спустя полгода доходы жителей не увеличатся, то упомянутых господ на кол посадят? Думаю - нет. Просто тихо обо всём забудут. Ка и было доселе с другими, казалось бы толковыми поручениями. Никто за срыв наказания не понёс.
А отчет за прошлое послание когда будет?
хомячки палитесь.
Никогда ))
6.04.2021 14:09
Мимопроходящий
6.04.2021 13:57
- гость -
Вот если спустя полгода доходы жителей не увеличатся
Да с чего бы? На бумаге обязательно увеличатся, а инфляция уменьшится))
6.04.2021 14:09
Мимопроходящий
Зарплаты прокурорским, судьям, силовикам, депутатам и чиновникам поднимут, а потом подсчитают среднестатистически по всем гражданам и получится, что люди стали жить лучше! Обратите внимание, так и делается постоянно!
а Медведев на нем как всегда уснет, вот этот момент с нетерпением жду!
Хватит разговоров, пора делом заняться