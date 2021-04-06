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Сезон клещей в Алтайском крае: список опасных мест в Барнауле и прогнозы специалистов

, ИА "Амител", Ирина Киселева
В Роспотребнадзоре рассказали, где в Барнауле лучше не гулять, если не хочешь поймать клеща
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сезон клещей в 2021 году в Барнауле и в Алтайском крае начнётся позже, чем в прошлом. На 6 апреля в регионе случаев присасывания клеща не зафиксировано, об этом во время пресс-конференции сообщила главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Елена Черкашина.

Почему клещи не атакуют?

Как пояснила специалист, сдерживающим фактором для клещей стала поздняя весна. Однако в ближайшие несколько дней в регионе ожидают активизацию этих "кровососов". Энтомологи прогнозируют стабильно высокую численность клещей в регионе.

С 1 марта эпидемиологи ведут в регионе мониторинг природных очагов – лесов и полей. С 6 апреля начнут проверять города и сёла.

Самые опасные места в Барнауле

Черкашина сообщила, что и в Барнауле ежегодно по весне проводят энтомологическую экспертизу аллей, парков и других мест отдыха населения. К числу наиболее опасных территорий относится участок возле Оптового рынка на проспекте Космонавтов.

"Там организовался антропургический очаг (природный очаг, возникший в результате преобразований природной среды человеком или существующий в преобразованной среде). Пять лет тут уже делают акарицидные обработки. Но так как местность не расчищена (экологические мероприятия проводят, но медленно) это снижает эффективность борьбы. Обработку провели, но так как расчистки нет, клещ ушёл в подстилку. Препарат перестал действовать, клещи снова выползли, расплодились и живут", – объяснила Елена Черкашина.

А так как участок заселён грызунами, они помогают клещам распространяться на большей площади. Способствуют этому также собаки и даже бродяги.

В списке неблагополучных участков Барнаула – пустырь возле завода "Кристалл", заброшенный парк "Юбилейный", бывший парк имени Ленина (возле "Лесной сказки"), нагорная часть города, в том числе и туристические базы. Обработки тут проводят регулярно. Но так как они расположены в очаге, локальные меры борьбы не спасают – эффект от мероприятий держится недолго, отмечает специалист.

Подготовка к нашествию

Как только сойдёт снег и земля просохнет, начнётся акарицидная (противоклещевая) обработка детских лагерей. Санатории и турбазы уже получили предписания Роспотребнадзора, который обязывает их также провести противоклещевые мероприятия. Совет: перед поездкой на отдых уточните, была ли проведена обработка территории.

Вместе с тем Елена Черкашина добавила, что весь Алтайский край повсеместно заселён клещами. В сельской местности и на дачах опасность подстерегает буквально на каждом шагу. Встретить "незваного гостя" можно даже во дворе. Их "переезду" поближе к людям способствуют домашние животные, которые выходят в природные очаги, преимущественно заселённые степным клещом. Потом животные возвращаются домой, принося с собой маленьких "наездников". Так происходит распространение клещей.

В городе многие владельцы животных любят ездить с питомцами на прогулку в лес. И это тоже способствует переселению клещей. На животных, на одежде, на цветах клещи попадают в черту города и распространяются по нему.

Прививка лучше иммуноглобулина

Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко в ходе пресс-конференции напомнил: отправляясь в лес, следует правильно подбирать одежду: она должна полностью покрывать тело. А ещё рекомендуется обрабатывать вещи репеллентами. Чаще осматривайте свою одежду и незащищённые участки кожи. Помочь избежать заражения клещевым энцефалитом может вовремя сделанная вакцинация.

"Клещ – это микс инфекций. Он может переносить такие заболевания, как энцефалит, боррелиоз (или болезнь Лайма), эрлихиоз, анаплазмоз. От клещевого энцефалита есть долгосрочная профилактика – это вакцинация. Технология введения иммуноглобулина возможна, но она не бесконечно будет эффективна", – пояснил врач.

Введённый иммуноглобулин сохраняет свои свойства в течение месяца. При повторном укусе клещом за одно лето повторное введение иммуноглобулина возможно, но впоследствии это может отрицательно сказаться на его эффективности, отметил Шевченко.

В любом случае это чужеродный компонент для организма. С одной стороны, он направлен на подавление инородного агента, с другой – повторное введение инородного тела провоцирует выработку защитных факторов. Кроме того, как на любое лекарственное средство у человека может быть индивидуальная непереносимость.

Напомним, в прошлом году от присасывания клещей пострадали более одной тысячи человек.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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