Пожилой барнаулец с похмелья травмировал внука

Мировой суд Железнодорожного района Барнаула вынес приговор в отношении горожанина, который нечаянно нанёс тяжёлую травму своему внуку. Подробности amic.ru сообщили в суде.

Установлено, что в ноябре 2020 года дедушка остался посидеть со своим внуком, которому ещё не исполнилось и года. Накануне мужчина выпивал, поэтому чувствовал себя плохо. У ребёнка были колики, он плакал. Дедушка начала укачивать малыша, а потом решил положить в кроватку, но потерял равновесие. В результате мужчина ударил внука головой об угол кровати. Мальчик стал плакать ещё сильнее, в этот момент в комнату зашла его бабушка, которая и увидела на голове малыша большую шишку.

Ребёнка госпитализировали. Ему диагностировали черепно-мозговую травму и перелом теменной кости. К моменту рассмотрения дела малыш поправился. Дедушке назначили наказание в виде ограничения свободы.

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