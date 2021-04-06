Кадастровую оценку земель проведут в Алтайском крае в 2022 году

В 2022 году в Алтайском крае проведут государственную кадастровую оценку земельных участков. Определять стоимость будут для всех территорий, учтённых в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Как сообщает пресс-служба регионального управления имущественных отношений, работой займётся "Алтайский центр недвижимости и государственной оценки".

"В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, осуществляют приём деклараций о характеристиках объектов недвижимости", – отмечают в управлении.

Декларации о недвижимости можно подать через обычную и электронную почту или через многофункциональные центры. При личном обращении в АЦНГКО документы передаются через специальный ящик для корреспонденции.