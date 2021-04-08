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Эксперты рассказали, почему от рака умирают почти 30% заболевших женщин

, ИА "Амител"
В Барнауле применяют метод, позволяющий лечить рак без химии и лучей
Фото: Shutterstock.com

Фото: Shutterstock.com

Ежегодно около полумиллиона женщин всего мира сталкиваются с пугающим вердиктом онкологов – рак шейки матки. Плохая новость: 12 из 100 заболевших жительниц Алтайского края умирают от РШМ в течение года после его обнаружения. Но есть и хорошая: методики лечения и профилактики рака "по-женски" постоянно совершенствуются. Причём появляется возможность спасать не только жизнь пациентки, но и её репродуктивные функции. Одним из таких методов стала фотодинамическая терапия (ФДТ), которая на протяжении нескольких лет применяется медиками барнаульского центра "Парк здоровья". 

Рак шейки матки: кто виноват и что делать?

Рак шейки матки – это злокачественная опухоль, которая стала пятой в структуре онкологических заболеваний у российских женщин. Виновником заболевания медики называют вирус папилломы человека 16 и 18 серотипов, который в основном передаётся половым путём. Когда целостность верхнего слоя клеток – эпителия – шейки нарушается (например, из-за эрозии или лейкоплакии), вирус проникает в лежащие глубже базальные клетки. Заражённые клетки, в свою очередь, начинают делиться, но при этом не дифференцируются, и со временем могут перерождаться в злокачественное новообразование.

По итогам 2019 года в Алтайском крае впервые было выявлено около 12,5 тысячи злокачественных опухолей. Из них на рак шейки матки пришлось 280 случаев – это четвёртый результат среди сибирских регионов. Летальность от РШМ на первом году после обнаружения составляет чуть больше 12% (для сравнения: в среднем от всех злокачественных образований в течение года умирают 23 из 100 новых пациентов онкоцентров).

Однако если рассматривать такой показатель, как запущенность злокачественных новообразований наружной локализации – это когда болезнь обнаруживается уже на III и IV (последней) стадиях, – по РШМ он превышает 30%. То есть 3 из 10 женщин узнают о своём диагнозе, когда опухоль поддаётся в лучшем случае радикальным методам лечения или вовсе становится неизлечимой. 

Лучшей стратегией в борьбе с раком шейки матки остаётся профилактика. Как утверждают эксперты барнаульского центра "Парк здоровья", достаточно не реже одного раза в год посещать гинеколога, лечить сопутствующие "женские" заболевания, а также привиться или регулярно сдавать ПЦР-анализ на вирус папилломы человека. Но если диагноз уже поставлен, рассказывают представители "Парка здоровья", альтернативой химии и лучевой терапии на ранних стадиях может стать фотодинамическая терапия (ФДТ).

Чёрная метка для раковой клетки

Технология ФДТ довольно молода, но эксперты "Парка здоровья" называют её эффективным средством в борьбе с отдельными видами онкозаболеваний, в том числе раком шейки матки, и предраковыми состояниями.

В барнаульском медицинском центре "Парк здоровья" этот метод уже успешно применяют при краурозе, лейкоплакии и дисплазии вульвы, а также при дисплазии шейки матки.

Как рассказали специалисты центра, лечение проводится в два этапа. Сначала в организм пациентки вводят раствор. "Умные" молекулы накапливаются в поражённых клетках, "помечая" патологические участки. При этом здоровые ткани почти не подвергаются их воздействию.

На следующем этапе в дело вступает лазер, который буквально "поджаривает" меченые клетки изнутри. 

Эффективно и безопасно

По имеющимся данным, в 93% случаев лечения патологий шейки матки корректно проведённая ФДТ уничтожает все атипичные клетки. При этом такая терапия в целом имеет ряд преимуществ перед традиционными методами лечения. Во-первых, она безболезненна, не требует наркоза и длительного нахождения в стационаре, а значит, легче переносится организмом. Во-вторых, вмешательство не оставляет рубцов и шрамов и не приводит к системным осложнениям, возможным при других видах терапии. В-третьих, в отличие от прочих методов лечения, лазер наносит более точный удар. При этом он способен проникнуть даже туда, куда с трудом доберётся скальпель хирурга.

Но, пожалуй, главным преимуществом для женщин стало то, что при терапии сохраняются органы: впоследствии пациентка сможет стать мамой.

По мнению врача отделения торакальной онкологии НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург), доктора медицинских наук, профессора Марка Гельфонда, в деле борьбы с раком внутренних локализаций ФДТ по эффективности ничуть не уступает лучевой и лекарственной терапии. А его применение на ранних стадиях меланомы и других видов онкологических заболеваний наружной локализации и вовсе способно привести к выздоровлению.

На сегодняшний день возможности фотодинамической терапии не ограничены только лишь сферой гинекологии. Её не менее успешно применяют при лечении урологических, гастроэнтерологических, дерматологических заболеваний. Специалисты медцентра "Парк здоровья" приглашают жителей и гостей Барнаула на консультацию, где можно получить компетентное экспертное мнение о возможностях ФДТ при лечении вашего заболевания.

Медицинский центр "Парк здоровья"
Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Телефонная, 165,
Телефон: 560-230
СайтЛицензия ЛО-22-01-005791 от 04.12.2020

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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Автор:
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