"Наше Радио" разыгрывает билеты на концерт фолк-рок-группы "Мельница"

Группа "Мельница" выступит в Барнауле с новой программой "Рукописи". Концерт состоится 19 апреля 2021 года на сцене ДК Моторостроителей. В программу вошли не только известные хиты, но и песни из нового альбома.

"Мельница" – одна из самых известных отечественных фолк-рок-групп. Тексты их песен полны аллюзий на индоевропейскую мифологию и фольклор, но также в них можно заметить традиции русской поэзии XX века. За 20 лет творчества группа выпустила семь полноформатных альбомов, а концерты в небольших клубах выросли до грандиозных шоу на стадионах.

Поклонники группы могут выиграть билеты на концерт в эфире радиостанции "Наше Радио Барнаул" на волне 106.4 FM. Слушать радио онлайн можно на сайте fmprod.ru. Также следите за новостями в социальных сетях amic.ru – там тоже будут разыгрывать билеты.