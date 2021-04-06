Более 8 тыс. новых случаев COVID-19 подтвердили в России

8328 новых случаев коронавируса лабораторно подтвердили в России за минувшие сутки. Общее число инфицированных достигло 4 597 868, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+1747), второе место занимает Санкт-Петербург (+702), третье – Московская область (+533). Алтайский край с 87 новыми случаями находится на 26-й позиции рейтинга.

Из больниц выписали ещё 8902 пациентов, всего выздоровели 4 220 035 жителей страны.

С подтверждённым коронавирусом скончались 389 человек, всего за время пандемии в стране зарегистрировано 101 106 летальных исходов.