Стало известно, кто арендовал участок у озера Варежка в посёлке Южном

Часть берега у озера Варежка в барнаульском посёлке Южном арендовал Павел Авкопашвили. Об этом сообщает "Банкфакс".

По данным Алтайкрайимущества, площадь участка составляет 106,5 тысячи квадратных метров. Его отдали в аренду на срок восемь лет и восемь месяцев. Участок охватывает почти всю территорию вокруг озера, оставляя только небольшой проход. Сообщается, что начальная цена годовой аренды земли составляла 1,9 млн рублей.

Авкопашвили – исполнительный директор ООО "Региональный центр оценки и экспертизы". Каким образом он ведёт деятельность на арендованном участке, неизвестно. Также нет информации, ведётся ли там стройка.

Ранее жители посёлка Южного обратили внимание на то, что на берегу озера Варежка развернулась стройка. При этом на месте работ нет никаких опознавательных вывесок и информационных баннеров. Предполагается, что на участке постоят экопарк, который будет включать в себя семейное кафе с мини-отелем и баню, однако официального подтверждения этой информации нет.