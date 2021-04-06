Когда болит, хрустит и стреляет: что помогает диагностировать МРТ коленного сустава

Не только профессиональные спортсмены, но и обычные люди сталкиваются с болью в коленных суставах. Иногда она связана с травмой, а иногда – возникает без видимых причин. Колено берёт на себя существенную нагрузку от веса тела, поэтому проблемы с суставом ограничивают движение и заставляют испытывать немалый дискомфорт.

В большинстве случаев при обращении к травматологу с жалобами на боли в коленях, врач назначит выполнение магнитно-резонансной томографии. МРТ позволяет оценить повреждения мягких тканей, включая связки, мениски, суставную капсулу и прилежащие ткани. С помощью МРТ коленного сустава можно выявить:

подвывих надколенника;

разрыв сухожилий связок;

разрыв мениска;

артроз;

артрит;

новообразования;

фибромиалгию;

воспаление хрящевой ткани;

внутрисуставные кисты и многие другие патологии.

Магнитно-резонансная томография является наиболее чувствительным способом визуализации. Она позволяет выявить внутрисуставные переломы, незаметные при стандартном рентгенографическом исследовании, и хорошо диагностирует все изменения мягкой ткани. В отличие от рентгенологических исследований, МРТ не оказывает лучевой нагрузки на организм пациента, и может стать альтернативой в случае наличия противопоказаний к проведению компьютерной томографии.

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