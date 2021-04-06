Михаил Мишустин поручил подготовить новые меры для защиты россиян от COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к пятнице, 9 апреля, подготовить дополнительные меры по защите россиян от коронавируса. По его словам, вероятность третьей волны в России нельзя исключать.

Как передаёт РИА Новости, премьер отметил, что некоторые эксперты связывают будущий подъём заболеваемости COVID-19 в стране с новой волной на Западе.

"Важно этого не допустить", – сказал председатель правительства.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила о выявлении 103 случаев заражения британским штаммом COVID-19 и 10 – южноафриканским. По её мнению, в ряде регионов начали преждевременно снимать ковидные ограничения. В результате в 17 регионах заболеваемость коронавирусом растёт, а в шести субъектах – превышает среднероссийские показатели.