Интимные фото почти 300 девушек с сайта OnlyFans слили в Сеть

Специалисты компании BackChannel обнаружили на хакерском форуме ссылку на папку со сливом интимных фото и видео сотен девушек с сайта OnlyFans. Все медиафайлы оказались в открытом доступе, сообщает "Лента".
Данные обнаружили ещё в середине марта. Изначально база содержала информацию о 279 девушках, на одну из которых приходилось 10 гигабайт контента. По мнению специалистов, все эти фотографии собраны несколькими хакерами.
Эксперты отметили, что OnlyFans не отличается серьёзным подходом к защите данных и любой пользователь, оплативший подписку, может выгружать фотографии и видеоролики с сайта в открытый доступ.
Комментарии
Э! А где сами фото? Где жипеги??? Тема не раскрыта!