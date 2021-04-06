Интимные фото почти 300 девушек с сайта OnlyFans слили в Сеть

Специалисты компании BackChannel обнаружили на хакерском форуме ссылку на папку со сливом интимных фото и видео сотен девушек с сайта OnlyFans. Все медиафайлы оказались в открытом доступе, сообщает "Лента".

Данные обнаружили ещё в середине марта. Изначально база содержала информацию о 279 девушках, на одну из которых приходилось 10 гигабайт контента. По мнению специалистов, все эти фотографии собраны несколькими хакерами.

Эксперты отметили, что OnlyFans не отличается серьёзным подходом к защите данных и любой пользователь, оплативший подписку, может выгружать фотографии и видеоролики с сайта в открытый доступ.