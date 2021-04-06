Курс рубля рухнул по отношению к доллару и евро

В ходе торгов на Московской бирже курс рубля по отношению к доллару рухнул до минимума с 16 ноября 2020 года. Американская валюта поднялась выше 77 рублей, свидетельствуют данные площадки. Такая же ситуация произошла и с евро – выше 91 рубля, что случилось впервые с 24 марта.

Также пострадал индекс Мосбиржи и РТС – они снизились на 1% и 2,2% соответственно. При этом такая ситуация возникла, несмотря на положительную динамику нефтяных котировок. С начала дня сорта Brent и WTI прибавили 1,8% и 2%, до 63,3 и 60 долларов за баррель, более чем наполовину компенсировав провал накануне.

Причиной проблем российской валюты может служить ожидание санкций со стороны США, которые Госдеп анонсировал в прошлом месяце.