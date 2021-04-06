Стало известно о новом способе взлома WhatsApp через друзей и родственников

В WhatsApp распространился новый вид мошенничества. Пользователи получают ложные сообщения от семьи или друзей, которые могут привести к взлому аккаунта.

Как сообщает GizChina, для такой атаки киберпреступники в первую очередь должны взломать аккаунт одного из родственников или приятеля.

Сама атака проводится в три этапа. Сначала жертва получает SMS с кодом и ссылкой. После этого не подозревающий подвоха пользователь видит сообщение от человека из своего списка контактов, а не от незнакомца. В тексте якобы знакомый спрашивает, какой код содержался в SMS. Если человек отправит в ответном сообщении этот код, то его аккаунт WhatsApp будет взломан.

Взлом возможен благодаря бреши в системе входа в мессенджер – программа позволяет войти только с помощью кода. Это даёт возможность зайти в аккаунт, управлять переписками и увидеть записную книжку с контактами.

Защитить себя можно с помощью двухфакторной аутентификации – её можно включить в настройках мессенджера.