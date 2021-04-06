Главу алтайского предприятия обвиняют в выдаче разрешений на отстрел дичи "по блату"

Следком завершил расследование уголовного дела против директора муниципального унитарного предприятия Ельцовского района. По версии следователей, он выдавал разрешения на отстрел животных своим приятелям и родственникам по сниженной цене.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, с 2015 по 2020 год, пользуясь своим служебным положением, мужчина нанёс организации имущественный ущерб на сумму 400 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Следствие собрало достаточную доказательную базу и передало уголовное дело по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") в суд.