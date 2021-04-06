Такой день. Отказ алтайского министра от медали и отставка Стеллы Штань

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов направил официальный отказ от памятной медали "За особый вклад в борьбу с коронавирусом". По словам чиновника, награду ему присвоили в нарушение установленного закона.

Также в центре внимания остаётся ситуация с аварийным домом на улице 1-й Западной, 51, в Барнауле. Ночью глава города Вячеслав Франк посетил один из пунктов временного размещения жильцов, которым было некуда пойти.

Позднее мэр провёл совещание комиссии по ЧС, в ходе которого заявил о возможности переселения жителей разрушающегося дома в маневренный фонд или выдачи компенсации за аренду жилья. Первый замглавы администрации Октябрьского района Сергей Мещеряков доложил, что на территории введён режим чрезвычайной ситуации. Зона ЧС определена в радиусе 5 метров от дома.

Поскольку аварийное здание отключили от газа, без газоснабжения остались 25 домов. Работы по восстановлению завершили к вечеру 6 апреля.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность". По данным ведомства, дом признан аварийным с 2019 года. Правоохранителям предстоит дать оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда.

Виктор Томенко освободил от занимаемой должности представителя губернатора и краевого правительства в Алтайском Заксобрании Стеллу Штань. Назначить нового представителя планируют в ближайшее время после подбора и оценки кандидатур, проведения всех необходимых проверочных процедур и консультаций с руководством регионального парламента.

Уровень воды в реках Алтайского края в начале апреля будет расти, но о реальной угрозе подтопления населённых пунктов говорить пока рано. В общей сложности во время первой и второй волны паводка в регионе рискуют "уйти под воду" 182 населённых пункта в 39 муниципальных образованиях.

11 человек с коронавирусом умерли за эти сутки в Алтайском крае. В лабораториях подтвердили ещё 87 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 47 696 человек. Выздоровели 42 754 человека (+132 за сутки).