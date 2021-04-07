Беременная Юлианна Караулова расстроилась, когда узнала пол своего будущего ребёнка

Певица Юлианна Караулова с помощью клипа на песню "Так сильно" рассказала своим фанатам о беременности. Совсем недавно она узнала и пол будущего ребёнка, который артистку не порадовал.

"По поводу имени ребёнка у меня есть варианты. Когда он родится, мы посмотрим: поймём, подойдёт ли ему это имя или нет. Сейчас я знаю пол ребёнка. Честно сказать, изначально была настроена на другой пол, поэтому когда все узнала, то немного расстроилась – наверное, это гормональное. Но сейчас я счастлива, что именно всё так и есть", – сказала певица.

Кого ждёт Караулова – мальчика или девочку, она пока не рассказала, пишет "Сплетник".