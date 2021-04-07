Беременная Юлианна Караулова расстроилась, когда узнала пол своего будущего ребёнка

Певица Юлианна Караулова с помощью клипа на песню "Так сильно" рассказала своим фанатам о беременности. Совсем недавно она узнала и пол будущего ребёнка, который артистку не порадовал.
"По поводу имени ребёнка у меня есть варианты. Когда он родится, мы посмотрим: поймём, подойдёт ли ему это имя или нет. Сейчас я знаю пол ребёнка. Честно сказать, изначально была настроена на другой пол, поэтому когда все узнала, то немного расстроилась – наверное, это гормональное. Но сейчас я счастлива, что именно всё так и есть", – сказала певица.
Кого ждёт Караулова – мальчика или девочку, она пока не рассказала, пишет "Сплетник".
Комментарии
Честно сказать, изначально была настроена на другой пол, поэтому когда все узнала, то немного расстроилась
собачку заведи
Зачем так с утра? Я буду плакать весь день
кто это такая? что поет то?
7.04.2021 08:31
гость
кто это такая? что поет то?
Певица ртом
Родила певица в ночь, Не то сына, не то дочь, Не мышонка, не лягушку, А неведому зверушку.
А точно певеца? какие такие песни она поет? я то думал как они себя называт блогерами-шмогерами.
7.04.2021 09:10
- гость -
Лучше так:Родила певица в ночь брутто сына, нетто-дочь.)
7.04.2021 09:29
- гость -
А точно певеца? какие такие песни она поет? я то думал как они себя называт блогерами-шмогерами.
Они нам говорят, что они элита народа
И еще "иконы стиля" и "светские львицы". А раньше по-другому называли.