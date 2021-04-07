Тепло и дождливо будет в Алтайском крае 7 апреля

В среду, 7 апреля, в Алтайском крае ожидается теплая погода. В некоторых районах может пройти небольшой дождь.

В регионе температура воздуха составит +4...+9 градусов. В отдельных районах небольшие, местами по востоку и югу умеренные осадки преимущественно в виде дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Барнауле термометры покажут от +4 до +6 градусов. Возможен небольшой дождь. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

В ночь с 7 на 8 апреля в регионе температура воздуха составит от 0 до -5 градусов. В отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица.