В барнаульский парк пришёл паводок

Талая вода топит парк "Изумрудный". Об этом рассказал управляющий парком Владислав Вакаев.
"Сегодня ведём борьбу с паводком в парке "Изумрудный". Один участок велобеговой дорожки оказался подтоплен талыми водами, идущими со стороны стадиона "Клевченя". Чтобы не допустить этого, трактором пробили пути отвода воды, запустили и помпу – ведём откачку. Уровень воды снижается", – написал Вакаев в своём Telegram-канале.
Для того чтобы люди сейчас могли передвигаться по парку не вплавь, соорудили импровизированный переход из поддонов. В ближайшем будущем здесь могут сделать специальную дренажную систему, чтобы дорожку больше не топило.
Ранее о начале подтопления рассказали жители села Краснощёково. Вода здесь уже залила несколько важных объектов и подходит к жилым домам.
Комментарии
Сколько раз говорил, что деревья задерживают снег и влагу. Вырубили деревья и дружное таяние снега.
Спасибо лесорубам. Скоро будет топить и другие места.
Всегда так там было, и 30 лет назад, с деревьями.
Воду откачают, а дерьмо которое оставляют за собой любители животных (собачники) никто не уберет, про хозяев собак даже не думал писать, им это зачем, а вот администрация парка, позволяющая выгуливать весь этот зоопарк, хоть как то должна этот вопрос решать. Прогуляться по парку, образно говоря, пройтись по минному полю.
А про систему арыков и дренажа никто не подумал. Почему? Потому что городом управляют бездари, которых интересует только личный карман. Депутатов барнаульской думы пригласите. Пусть лопатами поработают. Может от них хоть какой-то толк будет.
7.04.2021 09:20
- гость -
Всегда так там было, и 30 лет назад, с деревьями.
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За 30 лет первый раз написали. Были там лужи, но меньше.
Вот такая же лажа за 50 миллионов ждёт Мизюлинскую рощу, вырубят, плитка будет в воде, а значит быстро разрушится.
А поддоны в качестве тротуара — это безопасно?
Покупаешь резиновые сапоги и не паришься - нашли тоже проблему - подождите недельку и все расстает. В козюлинской роще тоже люди плавают, так что не надо про плитку сочинять.
Ещё бы от выхода на ВРЗ воду откачали, а не только с модной дорожки. Пройти там с коляской - ад.
7.04.2021 15:05
- гость -
В козюлинской роще тоже люди плавают, так что не надо про плитку сочинять.
Мизюленская роща, никогда там такого паводка не было, нет и сейчас, вырубят деревья, будет плитка, будут такие же огромные лужи.
А поддоны в качестве тротуара — это безопасно?
Это не поддоны, а палеты.
За 30 лет первый раз написали. Были там лужи, но меньше.
Раньше были по колено, и никто палеты не раскладывал.