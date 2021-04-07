В барнаульский парк пришёл паводок

Талая вода топит парк "Изумрудный". Об этом рассказал управляющий парком Владислав Вакаев.

"Сегодня ведём борьбу с паводком в парке "Изумрудный". Один участок велобеговой дорожки оказался подтоплен талыми водами, идущими со стороны стадиона "Клевченя". Чтобы не допустить этого, трактором пробили пути отвода воды, запустили и помпу – ведём откачку. Уровень воды снижается", – написал Вакаев в своём Telegram-канале.

Для того чтобы люди сейчас могли передвигаться по парку не вплавь, соорудили импровизированный переход из поддонов. В ближайшем будущем здесь могут сделать специальную дренажную систему, чтобы дорожку больше не топило.

Ранее о начале подтопления рассказали жители села Краснощёково. Вода здесь уже залила несколько важных объектов и подходит к жилым домам.