В Барнауле возобновили строительные работы в ЖК "Парковый"

Новый субподрядчик "Адалин-Строй" приступил к строительным работам в доме № 71 на улице Парковой, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Соответствующее заявление в ходе заседания межведомственной рабочей группы сделал замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров.

"Андрей Фёдоров проинформировал о том, что АО СЗ "Барнаулкапстрой" проведены и заактированы контрольные обмеры объёмов строительно-монтажных работ, выполненных ООО "СК Стройпанорама" на третьей блок-секции строящегося дома, заключён договор подряда, – уточнили в пресс-службе властей краевой столицы. – Новый подрядчик из группы компаний "Адалин" начал строительные работы на третьей блок-секции".

По словам руководителя "Барнаулкапстроя" Сергея Шумова, в скором времени дольщики смогут наблюдать за строительством в режиме онлайн. Для этого установят камеру видеонаблюдения.

Напомним, жилой комплекс по адресу ул. Парковая, 71, возводит "Барнаулкапстрой" за счёт проектного финансирования ПАО "Сбербанк", денежные средства участников долевого строительства размещены на эскроу-счетах кредитной организации.

Ранее Сергей Шумов объявил о запуске процедуры одностороннего расторжения договора генподряда с СК "Стройпанорама", задействованного в возведении ЖК "Парковый".

Шумов обвинил строительную компанию в "срыве всех сроков проведения работ". По его словам, "практически решён вопрос с новым подрядчиком, который готов достроить третью блок-секцию". Выбор пал на компанию "Адалин-Строй".