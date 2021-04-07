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Новости

Боль в зубах назвали симптомом опасного заболевания

, ИА "Амител"
По словам стоматолога, неприятные ощущения в зубах могут возникнуть из-за проблем в гайморовой пазухе
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич рассказал, что боль в зубах на верхней челюсти может быть связана с раком.

Специалист уточнил, что иногда неприятные ощущения возникают в гайморовой пазухе. Это говорит о том, что начался опухолевый процесс, который сказывается и на зубах. Однако также зубы могут свидетельствовать и о гайморите.

"Это происходит из-за того, что зубы расположены очень близко к гайморовым пазухам. И если возникает гайморит, то он может вызывать неприятные ощущения в зубах", – цитирует Янушевича РИА Новости.

Ранее телеврач Александр Мясников обратил внимание на важность ухода за полостью рта. По его словам, бактерии, которые живут и размножаются во рту при заболеваниях дёсен и зубов, могут приводить к раку поджелудочной железы и другим онкологическим заболеваниям.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

7.04.2021 14:12
- гость -

боль зубов может быть связана с болью зубов, но это не точно

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