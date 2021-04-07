Боль в зубах назвали симптомом опасного заболевания

Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич рассказал, что боль в зубах на верхней челюсти может быть связана с раком.

Специалист уточнил, что иногда неприятные ощущения возникают в гайморовой пазухе. Это говорит о том, что начался опухолевый процесс, который сказывается и на зубах. Однако также зубы могут свидетельствовать и о гайморите.

"Это происходит из-за того, что зубы расположены очень близко к гайморовым пазухам. И если возникает гайморит, то он может вызывать неприятные ощущения в зубах", – цитирует Янушевича РИА Новости.

Ранее телеврач Александр Мясников обратил внимание на важность ухода за полостью рта. По его словам, бактерии, которые живут и размножаются во рту при заболеваниях дёсен и зубов, могут приводить к раку поджелудочной железы и другим онкологическим заболеваниям.