Два человека погибли в массовом ДТП под Новосибирском

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Два человека погибли, ещё несколько пострадали в результате столкновения легкового автомобиля, пассажирского автобуса и микроавтобуса в Новосибирской области. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, авария произошла утром 7 апреля на Гусинобродском шоссе в районе села Гусиный брод.

"По предварительной информации, в результате ДТП два человека погибли, количество пострадавших уточняется. В одном из автомобилей заблокирован ребёнок, ещё одного пострадавшего от столкновения транспортных средств отбросило с моста на железнодорожные пути. В результате происшествия было остановлено движение тепловоза", – говорится в сообщении.

В результате упавшего на железную дорогу мужчину госпитализировали, застрявшего в машине ребёнка эвакуировали. Как уточняет ТАСС, всего в аварии шесть пострадавших, двое из них — дети. Детей и одну женщину в тяжёлом состоянии доставили в больницу, остальные получили травмы средней степени тяжести.

Напомним, 6 апреля на трассе Барнаул – Новосибирск загорелась фура. Инцидент произошёл перед поворотом на Санниково.