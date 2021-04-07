Сибиряк избил ветерана ВОВ, а потом рассказывал, как его уважает

40-летнего жителя красноярского села Зыково задержали по подозрению в избиении и ограблении 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Губина, который артиллеристом вступил в войну и дошёл до пригорода Берлина.

Как сообщает "ТВК Красноярск", 4 апреля злоумышленник проник в квартиру пенсионера, избил его и забрал 20 тысяч рублей. Врачи зафиксировали гематомы на теле пожилого человека.

Когда на место происшествия прибыли журналисты, этот же самый сельчанин встретил их и рассказывал, что "здесь этого дедушку никогда не обидят" и "пылинки с него сдувают".

Как выяснилось позднее, эти слова оказались ложью. Силовики задержали мужчину по горячим следам, и он сознался в содеянном.