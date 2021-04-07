40-летнего жителя красноярского села Зыково задержали по подозрению в избиении и ограблении 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Губина, который артиллеристом вступил в войну и дошёл до пригорода Берлина.
Как сообщает "ТВК Красноярск", 4 апреля злоумышленник проник в квартиру пенсионера, избил его и забрал 20 тысяч рублей. Врачи зафиксировали гематомы на теле пожилого человека.
Когда на место происшествия прибыли журналисты, этот же самый сельчанин встретил их и рассказывал, что "здесь этого дедушку никогда не обидят" и "пылинки с него сдувают".
Как выяснилось позднее, эти слова оказались ложью. Силовики задержали мужчину по горячим следам, и он сознался в содеянном.
Комментарии
Сибиряк избил ветерана ВОВ, а потом рассказывал, как его уважает
Конечно уважает, за оскорбление ветерана ему могут дать 5 лет, а за побои 2 года. Теперь даже когда будут бить, будут уважать
Да, уж - избиение тянет на меньший срок, чем даже выдуманное оскорбление! Ну и тщательнее нужно к тексту относиться - как ветеран мог пройти всю войну, если в 1941 году ему было 14 лет?!
7.04.2021 12:59
- гость -
никто не сказал что всю, по достижении 16-17 вполне уже мог пойти на войну.
что за мания всё оспаривать
7.04.2021 13:28
- гость -
Что за мания невнимания?! Исправили уже - у кого косяков не бывает! И не мог он в 16-17 лет пойти на войну, тем более в артиллерию, призывали строго по достижении 18 лет, значит попал в Армию в 1945 году, после обучения...
Деду 94 года. Значит он 1926 года. В 1944 ему 18 лет. Вполне мог быть участником ВОВ. Математики хрeновы.
7.04.2021 13:54
- гость -
мог пойти в 16, много таких было.