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Новости

Россиянам рассказали, как выяснить реальный пробег у подержанного автомобиля

, ИА "Амител"
Есть несколько способов, по которым можно определить, скручены показатели одометра или нет
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Эксперты назвали несколько способов определения точного пробега автомобиля. По их словам, почти у всех машин старше 15 лет он скручен. Как пишут "Аргументы и факты", если авто менял владельцев хотя бы два раза или побывал в руках перекупщиков, то показания приборов редко соответствуют действительности.

В первую очередь специалисты советуют с помощью компьютера проверить память электронного блока управления (ЭБУ) или управляющую электронику различных систем.

Кроме того, обилие сколов, трещин, разводов, потёртостей на кузове указывают на то, что автомобиль проехал более 100 тысяч километров. Об этом свидетельствуют и пожелтевшие фары.

Кожа на руле начинает лосниться после 80 тысяч километров, а коврик на водительском сиденье может протереться до дыр при пробеге свыше 50 тысяч. Потёртый и неопрятный салон сигнализирует о том, что машина проехала более 200 тысяч километров. О пробеге свыше 400 тысяч километров говорит продавленный пассажирский диван.

Ранее выяснилось, что в Барнауле живут одни из самых суеверных водителей в России: 28% опрошенных в городе автомобилистов заявили, что они верят в приметы. По этому показателю краевая столица уступила только Челябинску (29%).

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

7.04.2021 12:30
- гость -

Эксперты...

7.04.2021 12:46
- гость -

"как выяснить реальный пробег у подержанного автомобиля"
----
Ну и где ответ то? То что скручивают мы и без вас знаем, и про потертый салон тоже.

7.04.2021 12:50
- гость -

пожелтевшие фары.

Полируются и как новые

7.04.2021 13:23
Виктор

А почему нельзя оборудовать каждый выходящий с завода автомобиль специальной системой, которая будет фиксировать пробег в электронном виде, постоянно отправляя информацию о километраже, и его просто нельзя будет скрутить?

7.04.2021 13:38
Виктору

Потому что автомобили конструируют там, а скручивают здесь.

7.04.2021 15:17
- гость -

А кто будет платить за хранение информации?

7.04.2021 16:15
Владимир

Как бы мне пробег годков скрутить?

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