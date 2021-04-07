Эксперты назвали несколько способов определения точного пробега автомобиля. По их словам, почти у всех машин старше 15 лет он скручен. Как пишут "Аргументы и факты", если авто менял владельцев хотя бы два раза или побывал в руках перекупщиков, то показания приборов редко соответствуют действительности.

В первую очередь специалисты советуют с помощью компьютера проверить память электронного блока управления (ЭБУ) или управляющую электронику различных систем.

Кроме того, обилие сколов, трещин, разводов, потёртостей на кузове указывают на то, что автомобиль проехал более 100 тысяч километров. Об этом свидетельствуют и пожелтевшие фары.

Кожа на руле начинает лосниться после 80 тысяч километров, а коврик на водительском сиденье может протереться до дыр при пробеге свыше 50 тысяч. Потёртый и неопрятный салон сигнализирует о том, что машина проехала более 200 тысяч километров. О пробеге свыше 400 тысяч километров говорит продавленный пассажирский диван.

Ранее выяснилось, что в Барнауле живут одни из самых суеверных водителей в России: 28% опрошенных в городе автомобилистов заявили, что они верят в приметы. По этому показателю краевая столица уступила только Челябинску (29%).