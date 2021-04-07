Ургант пошутил о проверке СК песни Манижи для Евровидения

Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" 6 апреля пошутил о проверке СКР композиции певицы Манижи Russian Woman.

"Сейчас песню Манижи проверят, и она будет единственной на Евровидении исполнительницей с проверенной Следственным комитетом песней, – пошутил Ургант. – Представляете, сейчас начинается облава, все песни не проверены, а она: "Пожалуйста, вот у меня справка", и всё, победа".

Телеведущий предложил "подстраховаться" и отправить песню Манижи во все существующие органы на проверку, в том числе в Роспотребнадзор, Кадастровую палату ("может там межевание между строк неправильное?"), Рыбнадзор ("вдруг там браконьерская стерлядь?"), а также прогнать композицию по базе ГИБДД ("вдруг она битая, крашеная?").

Ранее стало известно, что Следственный комитет России начал проверку композиции певицы Манижи Russian Woman, с которой артистка собирается выступить на Евровидении-2021.

Следователи заинтересовались песней после обращения редакции газеты "Ветеранские вести". По словам источника, "материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды" зарегистрировали 5 апреля в Останкинском следственном отделе в Москве.