В семьях должно быть принято заниматься физкультурой, гулять на свежем воздухе и правильно питаться, поскольку дети берут пример с родителей. Именно такие полезные привычки и помогут младшему поколению реже болеть, заявил педиатр Исмаил Османов в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, приучать детей к здоровому образу жизни нужно "буквально с рождения". Родителям необходимо строго придерживаться рекомендаций в вопросах питания, сна, физической активности, нахождения на свежем воздухе и вредных привычек.

"В этом ведущая роль должна принадлежать не школе, не учителям, а семье. Обычно дети берут пример с семьи, если не принято заниматься физической культурой, спортом, то и ребёнок не будет, если не принято прогуливаться в городе, на свежем воздухе, за городом, в парке, тоже ребёнку это не привьёшь. И главное – питание", – сказал Османов.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский опроверг суждение о пользе спорта для организма. По его словам, зачастую люди путают это понятие с физкультурой и тем самым наносят здоровью существенный вред.