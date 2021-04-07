Лес горит в одном из живописнейших мест Горного Алтая

Серьёзный лесной пожар зафиксировали на склоне горы в районе слияния рек Чуя и Катунь, сообщили очевидцы на странице @gorno_altaysk_one в Instagram.

Возгорание зафиксировали рядом с бывшим природно-хозяйственным парком Чуй-Оозы в Онгудайском районе. На кадрах видно, что огонь охватил внушительную территорию, а дым простирается на километры.

Напомним, постановлением правительства Республики Алтай от 30 марта на территории региона с 1 апреля начался пожароопасный сезон.

Чтобы избежать несчастного случая, спасатели не рекомендуют разводить костры на природе, сжигать мусор и сухую траву, бросать непотушенные спички и сигареты, а также позволять играть детям с огнём.