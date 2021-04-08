Даже если совсем не болит. Каких врачей нужно посещать хотя бы раз в год и зачем

Рак, инсульт, инфаркт, сахарный диабет и другие грозные заболевания можно предотвратить или выявить на ранней стадии, если хотя бы один раз в год посещать врача. Но чаще всего мы обращаемся к медикам, когда нам становится совсем плохо. Считаем, что профилактические походы по больницам занимают слишком много времени. На самом деле это не так (по крайней мере не всегда так). Во всемирный день здоровья amic.ru поговорил со специалистами и составил чек-лист необходимых ежегодных обследований, которые могут спасти вам жизнь. Обязательно впишите их в ваш рабочий календарь.

Один раз в год

Даже если вы чувствуете себя здоровым человеком, один раз в год вам необходимо посетить терапевта. Он проведёт профилактический осмотр и при необходимости назначит анализы и дополнительные обследования. Кроме этого, вам предложат пройти анкетирование, во время которого вам придётся среди прочего отвечать на вопросы о здоровье своих родителей и других родственников. И это не пустая трата времени. Анкетирование помогает выявить, есть ли у вас наследственность и предрасположенность к сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.

Также врач измерит ваши параметры (рост, вес, рассчитает индекс массы тела). Зачем это делать, думаем, понятно. Так вы узнаете не только о своих килограммах, но и о том, попадаете ли вы в группу риска по развитию гипертонии, сахарного диабета и других болезней.

Ещё два важных обследования, которые обязательно проводить раз в год, это:

КТ лёгких. Оно необходимо, чтобы вовремя выявить туберкулёз, рак лёгких, астму и другие лёгочные заболевания;

ЭКГ – главный метод в диагностике работы сердца, выявляет и помогает контролировать аритмию, ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда и другие сердечные заболевания.

"Помимо этого, всем пациентам независимо от возраста измеряют артериальное давление. Это важно даже молодым, потому что гипертония – опасное и коварное заболевание, которое чревато ранним инфарктом, инсультом, поражением органов и в целом укорочением жизни человека", – рассказала amic.ru заведующая терапевтическим отделением барнаульской городской поликлиники № 3 Вера Карпова.

Кроме того, даже если у вас нет никаких видимых ухудшений здоровья, хотя бы раз в год вам нужно сдать следующие анализы (назначает терапевт):

общий и биохимический анализ крови (по анализу крови и её составу определяют наличие большинства заболеваний, поэтому кровь рекомендуют сдавать в первую очередь);

провериться на сахар и холестерин.

Если по результатам осмотра терапевт заподозрит что-то неладное, он направит вас к узкому специалисту, который проведёт более детальное обследование. И вы вовремя получите медицинскую помощь.

Тем, кому немного за 40

После 40 лет человеку требуется более внимательно относиться к своему здоровью. Риски многих заболеваний возрастают, а потому перечень обследований расширяется: ведь важно не пропустить проблему.

"После 40 лет у всех людей значительно увеличивается риск возникновения онкологических заболеваний, поэтому важно обследовать все основные системы организма для выявления проблемы на ранней стадии. Особенно часто возникает рак молочной железы, кишечника и простаты, поэтому именно эти органы обследуются в первую очередь", – объяснила amic.ru терапевт Вера Карпова.

Какие обследования нужно пройти:

К важным ежегодным проверкам пациентов старше 40 лет относится:



– УЗИ внутренних органов и щитовидной железы (чтобы исключить рак, проблемы со щитовидкой, диабет и нарушения обмена веществ);

– женщинам – маммография (либо УЗИ молочной железы, чтобы исключить онкозаболевания, кисты, фиброзы и пр.);

– мужчинам – обследование простаты (для профилактики рака);

– анализ кала на скрытую кровь или колоноскопия (чтобы исключить новообразования и другие заболевания ЖКТ);

– в некоторых случаях рекомендуют измерять плотность костей или проверять на артрит или артроз;

– обязательно посетить офтальмолога (чтобы предотвратить или вовремя выявить катаракту и глаукому, которые могут привести к слепоте).

Два раза в год

Есть врачи, посещать которых необходимо два раза в год. Это – стоматологи, гинекологи (для женщин) и урологи (для мужчин).

"Стоматолога я бы рекомендовала посещать с самого детства раз в полгода, чтобы избежать неприятностей с полостью рта, а так же дальнейших проблем с ЖКТ. Чем хуже состояние зубов, тем вероятнее, что это перекинется на желудок", – говорит Вера Карпова.

Репродуктивная сфера также нуждается в особом наблюдении, а потому, чтобы сохранить здоровье, помимо простого посещения соответствующих специалистов, необходимо сдавать ряд анализов. Например:



– пап-тест, или тест на ВПЧ (женщинам – обязательно, так как вирус папилломы человека может вызвать рак шейки матки);

– анализ на ВИЧ;

– анализ на гепатит С и В;

– анализ на сифилис;

– тест на бактериальные инфекции;

– колоноскопию (женщинам) или УЗИ шейки матки (выявляет эрозии и предраковое состояние).

Обязательно обращаться к гинекологам, если планируете беременность или уже ждёте пополнения. Врач будет наблюдать и внутриутробное развитие малыша.

Не нужно игнорировать этих специалистов и в пожилом возрасте, потому что изменения и гормональные перестройки организма чреваты появлением заболеваний.

Прививки для взрослых

Взрослый человек при желании может за деньги поставить любую прививку, которую он хочет (например, от ветрянки, воспаления лёгких, ВПЧ). Прививки от гриппа и других вирусов также ставят по показаниям врача или по желанию. Но есть некоторые вакцины, которые имеют ограничения по возрасту.

Так, прививку от гепатита В ставят только до 55 лет. Если вы старше, значит, вам её не поставят, даже если вы не были привиты вообще. От дифтерии и столбняка прививаются каждые 10 лет с самого рождения. До 35 лет ставят вакцину от кори, до 25 лет – от краснухи.

В общем, помните: своевременное посещение врачей, даже если у вас ничего не болит, может спасти вам жизнь.